Juan Aurich: disponen resta de puntos por deudas en Liga 2

Juan Aurich de Chiclayo tiene un camino difícil en la Liga 2, pues debido a incumplimiento en sus obligaciones de pago, la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha comenzado a restarle puntos en el campeonato.

De acuerdo a la Resolución N° 069-CCL-FPF-2022, el club chiclayano el club se verá afectado con la deducción de dos puntos de la tabla acumulada, debido a omisiones debidamente sustentadas.

“ El club no ha cumplido con el pago de 10 trabajadores dependientes. El club no ha presentado las boletas de pago de remuneraciones ni el formato R01 del mes de mayo 2022 que nos permita verificar el pago de 21 trabajadores dentro de fecha sean los montos correctos. El club ha presentado cinco recibos de egresos de caja por el pago de las remuneraciones de cuatro trabajadores dependientes del mes de mayo de 2022 ″, se lee inicialmente en el documento.

Líneas abajo continúa el sustento de otros aspectos omitidos por el Ciclón. “El club no ha presentado los recibos por honorarios ni los pagos correspondientes de sus trabajadores independientes del mes de mayo de 2022. El Club no ha cumplido con presentar la información de pago correspondiente a ESSALUD y ONP por el periodo abril 2022. Asimismo, no ha cumplido con presentar la declaración y pago de la AFP por el mes abril de 2022″.

Primera resta

Esta es la primera sanción que recibe Aurich en el año. Aún se espera que se evalúe el tema de incumplimiento correspondientes a las deudas de años anteriores y que fueron puestas en evidencia por el abogado de la Agremiación, Jhonny Baldovino.

No se descarta que si la situación continúa así, de acuerdo a las normas, podría darse un descenso administrativo del club chiclayano.