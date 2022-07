[En Vivo] PSG vs. Urawa: fecha, hora y canal del segundo amistoso del cuadro francés en Japón

Paris Saint-Germain vs. Urawa Red Diamons EN VIVO se juega este sábado 23 de julio a las 5.00 a. m. (hora peruana), por el amistoso internacional de la gira Japón 2022 del cuadro francés. El partido se disputará en el Estadio Saitama 2002 y tendrá la transmisión de ESPN y Star Plus. Si deseas ver PSG vs. Urawa de manera ONLINE GRATIS, puedes hacerlo a través de la transmisión EN VIVO de La República Deportes, que emitirá EN DIRECTO el minuto a minuto, estadísticas, alineaciones, todos los goles y mucho más.

PSG vs. Uraw: ficha del partido

Partido PSG vs. Urawa Fecha Sábado 23 de julio Hora 5.00 a. m. (hora peruana) Canal ESPN y Star Plus Lugar Estadio Saitama 2002

¿A qué hora juegan PSG vs. Urawa?

Perú: 5.00 a. m.

Francia: 1.00 p. m.

Japón: 7.00 p. m.

Colombia: 5.00 a. m.

Ecuador: 5.00 a. m.

Bolivia: 6.00 a. m.

Chile: 6.00 a. m.

Paraguay: 6.00 a. m.

Venezuela: 6.00 a. m.

Argentina: 7.00 a. m.

Brasil: 7.00 a. m.

Uruguay: 7.00 a. m.

¿Qué canal transmite PSG vs. Urawa?

PSG vs. Urawa será transmitido a través de ESPN y Star Plus. Conoce los canales a sintonizar y cómo acceder al servicio de streaming.

Cartel oficial del encuentro entre el PSG vs. Urawa. Foto: Urawa/Twitter

¿Dónde VER EN VIVO PSG vs. Urawa vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite)

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal)

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV)

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR)

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT)

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital)

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV)

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital)

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el PSG vs. Urawa?

Para acceder a Star Plus para ver el PSG vs. Urawa, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver PSG vs. Urawa ONLINE GRATIS?

Si deseas ver PSG vs. Urawa de manera ONLINE GRATIS, puedes hacerlo a través de la transmisión EN VIVO de La República Deportes, que emitirá EN DIRECTO el minuto a minuto, estadísticas, alineaciones, todos los goles y mucho más.

¿Dónde juegan PSG vs. Urawa?

PSG vs. Urawa se disputará en el Estadio Saitama 2002, ubicado en Midori-ku, Prefectura de Saitama, en Japón. El recinto fue inaugurado el 6 de octubre de 2001 y tiene capacidad para 63.700 espectadores.