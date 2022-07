¿Por qué Oblitas no participó directamente en las negociaciones de la renovación de Gareca?

Juan Carlos Oblitas, el ex director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), habló en su conferencia de prensa de despedida acerca de su salida y las negociaciones truncadas de su renovación en el puesto.

Entre muchas de las declaraciones, Oblitas reveló cómo se dieron los hechos que propiciaron la salida del ‘Tigre’.

¿Por qué Oblitas no participó en la renovación de Gareca?

Juan Carlos Oblitas mencionó que no participó en las conversaciones con el exentrenador argentino porque él no se encargaba de la parte económica y que, además, confiaba en que el diálogo saldría en buenos términos con el ‘Tigre’

“Las negociaciones con el técnico son netamente deportivas. Yo no intervengo en la parte económica. En 2015, expliqué a Oviedo y al directorio lo que significaba tener a Ricardo Gareca. Ahora, yo no viajé porque fue un equipo técnico para ver ello. No me ofrecieron viajar. Yo estaba 100% convencido de que Ricardo se quedaría”, detalló.

¿Por qué Oblitas no renovó contrato con la FPF?

El ex director deportivo señaló que su contrato terminó al día siguiente del partido contra Australia, pero que se quedó unos días más en la FPF a pedido de Agustín Lozano para ver la renovación de Ricardo Gareca.

“Las conversaciones se truncaron. El día de ayer (jueves 21 de julio), estuve conversando con el secretario general. Me llamó Roberto Silva para decirme que le estaban ofreciendo mi puesto, y no me causó extrañeza por las formas en que se ha manejado todo”, explicó.

¿Volvería Oblitas a la FPF?

“Yo nunca cierro las puertas a nada. Pero nunca hablo sobre especulaciones. No voy a tocar ese tema. Solo Dios sabe lo que pasará mañana. Con Bonillo, hemos tenido cercanía a lo que era la infraestructura y menores. Éramos parte sobre el lado de consultar estos temas. Se cortaron los caminos para que se efectúen los cambios en el fútbol peruano, y eso me duele”, dijo el exintegrante de la FPF.