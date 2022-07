Agustín Lozano reveló estar dolido porque Gareca no le agradeció: “Las cosas se dieron así”

Agustín Lozano apareció frente a las cámaras de América Televisión y habló sobre la conferencia que realizó Ricardo Gareca en su despedida de la selección peruana y de todo el Perú. El funcionario deportivo señaló sentirse dolido por las palabras que tuvo el ‘Tigre’ debido a que el argentino no lo mencionó en sus agradecimientos.

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) también reaparece en esta ocasión luego de la salida de Juan Carlos Oblitas.

“Yo solamente tengo palabras de gratitud y agradecimiento para él como para todo su comando técnico. No te puedo negar tampoco, no te puedo decir que no me dolió, pero lamentablemente las cosas se dieron así. Soy un ser humano como cualquiera que le puede doler, pero tampoco para molestarme o amargarme”, mencionó.

Por otro lado, Agustín Lozano aseguró que desconocía el contrato que le fue ofrecido a Ricardo Gareca para su renovación. No obstante, sí conoce los motivos por los cuales el argentino decidió dar un paso al costado.

“Yo hasta ahora, a pesar de que soy presidente, no conozco el contrato del profesor Ricardo Gareca. Naturalmente que después de los informes recibidos, yo sé cuáles han sido las razones, pero esas no las puedo revelar”, agregó.

En otra parte del video, Lozano mencionó que desde la FPF jamás se reveló algo relacionado con el tema del contrato de Gareca. “Jamás, nunca hemos revelado esa información”, dijo.

Mira las declaraciones de Agustín Lozano