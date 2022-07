Selección peruana: todo apunta hacia Juan Reynoso

“Me hubiese gustado clasificar (a Qatar 2022). Es un dolor muy grande el que tenemos nosotros, de la misma manera que todos los jugadores. Me hubiese gustado ganar un título. Creo que Perú estaba en condiciones, durante nuestra gestión, de haber podido ganar un título. Lamentablemente, no se nos dio. Ojalá, Dios quiera, se pueda dar. Es difícil, porque Perú compite con las mejores selecciones, pero creemos que hay equipo para lo poder lograrlo”, lamentó Ricardo Gareca, hoy exdirector técnico de la selección peruana, en su conferencia de prensa de despedida. Hasta el último día, el ‘Tigre’ siguió confiando en el jugador peruano. El próximo entrenador de la ‘Blanquirroja’ tendría que continuar sus pasos.

Y qué mejor, piensan desde la Federación Peruana de Fútbol, que el reemplazante ideal de Gareca sea, justamente, peruano. Nacido acá, criado acá y consagrado acá. ¿Exfutbolista? Sí. ¿Con experiencia en la ‘Bicolor’? Mejor aún. Su nombre: Juan Máximo Reynoso. Limeño, de 52 años, apodado ‘Cabezón’. Reynoso destacó tanto en su época de jugador, logrando ser campeón nacional en Perú y México, como ahora, de DT, levantando títulos con Coronel Bolognesi, Universitario de Deportes, Melgar y Cruz Azul. Con este último, la ‘máquina cementera’, ganó el Clausura de la Liga MX 2021, quebrando una racha de 24 años sin éxito en torneos locales. Su hoja de vida —una comprobadamente competitiva— está sobre la mesa de Agustín Lozano, presidente de la FPF, y, por ahora, existe consenso en que es el indicado para suceder al ‘Tigre’ Gareca. Su amplio conocimiento del medio, además, lo sitúa por encima de otras opciones.

“Me encantaría. Sé que se me va a dar. Dios quiera que se cumpla lo que uno tiene en la cabeza. Es difícil decirle no a la selección. En mi línea de carrera pensé pasar por Cruz Azul y luego mi selección. Yo sé que voy a llegar, pero no sé cuándo”, le confesó el ‘Cabezón’ a ‘Fútbol como cancha’ en febrero del 2021, cuando Gareca todavía estaba a cargo. Hoy el panorama es diferente, a tal punto que él se encuentra libre desde mayo de este año, mes en que dejó la dirección técnica de Cruz Azul por decisión de los altos mandos del cuadro mexicano.

Oblitas, clave

Otro punto a favor de Juan Máximo Reynoso es su cercanía con Juan Carlos Oblitas, hoy exdirector deportivo de la selección. La relación entre ambos inició en selecciones menores y se fortaleció a fines de los años 90, cuando el ‘Ciego’ entrenó al ‘Cabezón’ en las eliminatorias rumbo a Francia 1998 y en la Copa América 1999. “Lo aprecio. Lo quiero mucho. Es como mi padre, un hermano mayor”, resaltó Reynoso sobre Oblitas en 2009, cuando uno dirigía a la ‘U’ y el otro a Sporting Cristal.

El ‘Ciego’ se reunirá hoy con Agustín Lozano en las instalaciones de la Videna para negociar su continuidad como director deportivo, apuntando al próximo proceso clasificatorio. Tras perder a Gareca, el presidente de la FPF sabe que no puede darse el lujo de dejar ir a una figura tan importante como Oblitas.

Será hoy. Oblitas fue ayer a Videna, pero no sostuvo reuniones. Foto: difusión

La palabra

Christian Ramos, seleccionado peruano

“No ha pasado por mi cabeza ni la de mis compañeros renunciar a la selección. Si viene otro DT, tengo que llenarle los ojos. Sé que viene competencia muy dura. Hay centrales jóvenes en el exterior”.