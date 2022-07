¡Un campeón con Alianza Lima! La alternativa que maneja la FPF para reemplazar a Juan Carlos Oblitas

Este jueves 21 de julio, Juan Carlos Oblitas confirmó su salida como director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Mediante un comunicado de prensa, el ‘Ciego’ indicó que tenía toda la intención de continuar en el cargo, pero que no existe “reciprocidad” por parte de los directivos de la FPF.

Ante ello, la prensa nacional ha comenzado a revelar los nombres de los posibles reemplazantes del exfutbolista. Uno de ellos sería Roberto Silva, quien fue campeón con Alianza Lima durante su época como jugador y que ahora se desempeña como presidente de la Agremiación de Futbolistas Profesional del Perú (Safap).

Esta información fue compartida por el periodista de Líbero Gustavo Peralta. “Roberto Silva es uno de los candidatos para ser el nuevo Director Deportivo de la FPF. Hay otras opciones también”, escribió el comunicador en su cuenta oficial de Twitter.

Roberto Silva es el presidente de la Safap. Foto: difusión

Qué dijo Juan Carlos Oblitas sobre su salida de la FPF

A través de un comunicado, Juan Carlos Oblitas anunció que no continuará como director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y explicó los motivos de esta decisión.

“El 13 de junio del presente concluyó mi contrato con la FPF. Sin embargo, hasta la fecha, he continuado ejerciendo la función de director deportivo en los distintos temas que fueron surgiendo en los últimos días por el cariño y respeto que le tengo a la institución”, se puede leer en el documento.