Ya pasó poco más de un mes desde el partido de repechaje entre la selección peruana y Australia. Si bien aún queda en el recuerdo la fatídica tanda de penales en la que terminamos siendo eliminados, hubo otras escenas que llamaron la atención durante el partido. Una de ellas fue en la sustitución de André Carrillo por Edison Flores.

Se jugaba el minuto 64 del cotejo Perú vs. Australia, cuando Ricardo Gareca decidió reemplazar a la ‘Culebra‘ por el ‘Orejas‘ para refrescar el ataque. Cuando salió del terreno de juego, el técnico argentino intentó abrazar a Carrillo, pero este se mostró molesto y le hizo un gesto con la mano. Luego de varios rumores, el mismo jugador del Al-Hilal salió a contar lo que había sucedido.

“Segundos antes de cambiarme me preguntó: ¿André, estás bien? y le respondí ‘sí, profe, estoy bien’, y a los 30 segundos me cambia. Le dije: ‘profe, hace 1 minuto me preguntó si estaba bien y ahora me saca’. Obviamente no estaba contento, son cosas que pasan en el fútbol”, reveló en una entrevista al programa del periodista Eddie Fleischman.

Mira el gesto de André Carrilo a Gareca cuando fue cambiado

André Carrillo y su relación con Ricardo Gareca

Seguidamente, André Carrillo fue consultado sobre cómo era su relación con Ricardo Gareca. Pese a esta incomodidad que tuvo en aquel partido, la ‘Culebra’ afirmó que se llevaban bien y se tenían respeto.