André Carrillo: “No daremos un paso al costado”

La partida de Ricardo Gareca de la selección nacional generó molestia en los hinchas, pero también en los habituales convocados a la Bicolor. Mientras el ‘Tigre’ se despedía del país en conferencia de prensa, se especulaba que Christian Cueva habría renunciado a la Blanquirroja, pero fue André Carrillo quien salió al frente para desmentir dichos rumores y dejar en claro la posición del jugador peruano ante lo que estaba ocurriendo.

“Yo, de momento, sin saber nada y sin hablar con Christian (Cueva), digo que es falso que él quiera renunciar a la selección. No creo que por el hecho de que Gareca no continúe, los jugadores vamos a tomar la decisión de dar un paso al costado. Si quieren dar el paso al costado es porque quieren aprovechar el tiempo para estar libres o porque ya no sienten que suman a la selección. En lo personal, yo quiero continuar, soy feliz cuando me convocan porque también mi familia aprovecha en ir a verme al estadio. Yo quiero seguir alegrando a la gente y estoy seguro de que todos piensan lo mismo”, señaló y habló sobre la partida del ‘Tigre”.

“La vida sigue. Yo en el fútbol tuve entrenadores que me amaron el doble que Gareca y cuando se fueron tuve que continuar, esto es así. Por eso no hay por qué enojarse o poner caras largas. Acá simplemente hay que darle todas las facilidades para que el nuevo entrenador cumpla bien con su trabajo. Gareca es una persona que nos posicionó a todos nosotros en el más alto nivel y yo estoy muy agradecido con él”, agregó.