¿A qué hora juegan River Plate vs. Gimnasia EN VIVO por la Liga Profesional Argentina?

River Plate vs. Gimnasia EN VIVO se enfrentan por la jornada 9 de la Liga Profesional Argentina 2022 a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (horario argentino). El encuentro se jugará en el Estadio Monumental de Núñez, con transmisión de TNT Sports y ESPN. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, ingresa a la web de La República Deportes y sigue el minuto a minuto con el marcador actualizado.

River Plate vs. Gimnasia: ficha del partido

Partido River Plate vs. Gimnasia ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 21 de julio ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú), 9.30 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Monumental de Núñez ¿En qué canal? TNT Sports, ESPN

¿A qué hora juegan River Plate vs. Gimnasia?

En Argentina, el duelo River Plate vs. Gimnasia se jugará desde las 9.30 p. m. (7.30 p. m. de Perú). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Argentina: 9.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (viernes 22).

River Plate, que ya lleva tres partidos seguidos sin ganar en la liga argentina, recibe a Gimnasia, que busca recuperar la senda del triunfo con la que comenzó esta Liga Profesional Argentina 2022. El cuadro millonario necesita los tres puntos para no seguir relegado en la tabla de posiciones.

El conjunto de Núñez dejó escapar la victoria en la fecha previa ante Vélez Sarsfiel, al cual vencía 2-1 con goles de Lucas Beltrán y Nicolás de la Cruz hasta el minuto 90+4, cuando los de Liners encontraron el salvador tanto de Abiel Osorio para el definitivo 2-2.

El Lobo, por su parte, también igualó como local frente a Colón, aunque por marcador de 0-0. Los de La Plata se ubican en un prometedor octavo lugar con 15 unidades, pero podrían escalar hasta el tercer puesto en caso de vencer.

River Plate y Gimnasia se enfrentaron en marzo de este año por la Copa de la Liga Profesional. Este antecedente es de grato recuerdo para los de Marcelo Gallado, que golearon sin mucho problema por 4-0.

¿Qué canal transmite River Plate vs. Gimnasia?

Argentina: TNT Sports

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Star Plus

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: TyC Sports, ViX.

¿Dónde ver River Plate vs. Gimnasia por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de River Plate vs. Gimnasia por internet, sintoniza la señal de TNT Sports GO en Argentina y Star Plus en el resto de Sudamérica. En caso no tengas acceso a ninguno de estos servicios de streaming, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de River Plate vs. Gimnasia

River Plate 4-0 Gimnasia | 13.03.22

Gimnasia 1-1 River Plate | 22.08.21

Gimnasia 0-2 River Plate | 28.09.19

River Plate 3-1 Gimnasia | 02.12.18

River Plate 2-2 Gimnasia | 28.11.18.

PUEDES VER: La exorbitante cuota en las apuestas si Perú da el golpe y le gana a Brasil en Copa América Femenina

Alineaciones probables de River Plate vs. Gimnasia

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Jonatan Maidana, David Martínez, Elías Gómez; Bruno Zuculini, Agustín Palavecino; Santiago Simón, Nicolás de la Cruz, Ezequiel Barco y Lucas Beltrán.

Gimnasia de La Plata: Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Germán Guiffrey, Matías Melluso; Manuel Insaurralde, Agustín Cardozo, Brahian Alemán, Ramón Sosa; Ramírez y Franco Soldano.

Estadio de River Plate vs. Gimnasia

El escenario que acogerá este compromiso será el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, recinto deportivo con capacidad para más de 70.000 espectadores, propiedad del Club Atlético River Plate.