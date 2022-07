¿A qué hora ver Nacional vs. Cerrito EN VIVO por el Torneo Intermedio 2022 de Uruguay?

Nacional vs. Cerrito EN VIVO se miden en el Gran Parque Central, a partir de las 5.30 p. m. (hora peruana) y 7.30 p. m. (horario uruguayo), por la fecha 6 del Grupo B en el Torneo Intermedio 2022. El encuentro se podrá ver por la señal de VTV Plus, pero también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado y el resultado final.

Nacional vs. Cerrito: ficha del partido

Partido Nacional vs. Cerrito ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 21 de julio ¿A qué hora? 5.30 p. m. (Perú), 7.30 p. m. (Uruguay) ¿Dónde? Gran Parque Central ¿En qué canal? VTV Plus

¿A qué hora juegan Nacional vs. Cerrito?

Uruguay: 7.30 p. m.

Colombia: 5.30 p. m.

Ecuador: 5.30 p. m.

México: 5.30 p. m.

Perú: 5.30 p. m.

Bolivia: 6.30 p. m.

Chile: 6.30 p. m.

Paraguay: 6.30 p. m.

Venezuela: 6.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.30 p. m.

Argentina: 7.30 p. m.

Brasil: 7.30 p. m.

España: 12.30 a. m. (viernes 22).

Nacional de Montevideo quiere mantener su invicto en el cierre de la sexta jornada del Torneo Intermedio 2022 de Uruguay. Como local, el Bolso recibe al colero Cerrito, que solo sabe de derrotas en lo que va del certamen.

En la fecha previa, el cuadro de Pablo Repetto, cuyos hinchas viven días de expectativa por la posible llegada de Luis Suárez, cedió puntos en su visita a Cerro Largo, la cual terminó 0-0. Para no dejar su primer lugar de la tabla en el Grupo B, el Decano buscará asegurar los tres puntos a fin de no ser superado por Defensor Sporting.

PUEDES VER: Juan Carlos Oblitas anunció que no seguirá como director deportivo de la FPF

¿Qué canal transmite Nacional vs. Cerrito?

En territorio uruguayo, podrás ver la transmisión de este Nacional vs. Cerrito a través de la señal de VTV Plus, canal que cuenta con los derechos televisivos del Campeonato Uruguayo.

¿Dónde ver Nacional vs. Cerrito por internet?

Para que no te pierdas el Nacional vs. Cerrito por internet, sintoniza el servicio de streaming Star Plus, que te llevará este y otros cotejos del fútbol charrúa (fuera de Uruguay). En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Nacional vs. Cerrito

Nacional: Rochet; Lozano, Coelho, Marichal, Cándido; Carballo, Y. Rodríguez; Trezza, Zabala; Gigliotti, Fagúndez.

Cerrito: Larrea; Vega, Soto, Pimienta, Villoldo; Martínez, Calzada; Scarone, Barrera, Zamorano; Falconis.

Últimos partidos de Nacional vs. Cerrito