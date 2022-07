River Plate vs. Gimnasia: ¿a qué hora y dónde ver EN VIVO el duelo por la liga argentina?

River Plate vs. Gimnasia EN VIVO juegan este jueves 21 de julio por la fecha 9 de la Liga Profesional de Argentina 2022. El Millonario tratará de mejorar su mal momento ante un Lobo que quiere seguir subiendo. Revisa la hora y más detalles de este partido que se jugará en el Monumental de Nuñez con transmisión de ESPN y TNT Sports, así como la mejor cobertura ONLINE en La República Deportes.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo ocupan el puesto 19 y no han ganado en sus últimos 3 duelos por el Torneo de la Liga. Tras empatar ante Vélez en la última fecha, que semanas atrás lo eliminó de la Copa Libertadores, River tratará de reivindicarse ante su público al enfrentar al conjunto del ‘Pipo’ Gorosito, que viene de igualar con Colón y está a 4 unidades del líder Argentinos Juniors.

River Plate vs. Gimnasia: ficha del partido

Partido River Plate vs. Gimnasia ¿Cuándo juegan? Jueves 21 de julio ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú), 9.30 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Monumental de Nuñez ¿En qué canal? ESPN (Perú), TNT Sports (Argentina)

River Plate viene de empatar 2-2 con Vélez Sarsfield. Foto: River Plate

¿A qué hora juega River Plate vs. Gimnasia?

El encuentro River Plate vs. Gimnasia por la Liga Profesional inicia a las siguientes horas, según donde te encuentres:

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Estados Unidos: 8.30 p. m. (Nueva York, Miami)

España: 2.30 a. m. (viernes 22)

Italia: 2.30 a. m. (viernes 22).

PUEDES VER: Paolo Guerrero vuelve a jugar en Brasil y fue presentado como fichaje del Avaí FC

¿Qué canal transmite el partido River Plate vs. Gimnasia?

Estos son los canales en los que podrás sintonizar el partido River Plate vs. Gimnasia EN VIVO en cada país:

Perú: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

Venezuela: ESPN

Bolivia: ESPN

Paraguay: ESPN

Chile: ESPN

Argentina: TNT Sports

Uruguay: ESPN

Brasil: ESPN 4

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, ViX, Paramount +

Italia: SportItalia.

Gimnasia viene de empatar 0-0 con Colón. Foto: gimnasiaoficial / Twitter

¿Dónde ver River Plate vs. Gimnasia EN VIVO ONLINE GRATIS?

La transmisión por internet de este partido de la Liga Profesional 2022 irá por TNT Sports Go en Argentina y por Star Plus en el resto de Sudamérica. Si no cuentas con estas opciones, también podrás seguir todas las incidencias del River Plate vs. Gimnasia EN VIVO ONLINE GRATIS por La República Deportes.

River Plate vs. Gimnasia: alineaciones probables

River Plate: Armani; Casco, Maidana, Martínez, Gómez; Zuculini, Palavecino; Simón, De la Cruz, Barco y Beltrán.

Gimnasia: Rey; Enrique, Morales, Guiffrey, Melluso; Insaurralde, Cardozo, Alemán, Sosa; Ramírez y Soldano.

¿Dónde se jugará el partido River Plate vs. Gimnasia?

El recinto donde se jugará el compromiso River Plate vs. Gimnasia es el Estadio Más Monumental —hogar habitual del Millonario—, ubicado en Buenos Aires (Argentina), con capacidad para 72.054 espectadores.