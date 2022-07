Christian Cueva evaluaría dejar la selección: ¿qué otros futbolistas renunciaron a la Bicolor?

La selección peruana se quedó sin técnico, luego de que Ricardo Gareca decidiera no aceptar la propuesta de la Federación Peruana de Fútbol. La salida del ‘Tigre’ del banquillo de la Bicolor traería como consecuencia que uno de los mejores jugadores del combinado nacional también se vaya con el argentino. Nos referimos a Christian Cueva.

Resulta que ‘Aladino’ estaría evaluando dejar la Bicolor debido a la partida del ‘Flaco’ Gareca, quien estuvo en el banquillo durante siete años. Si bien Cueva no se ha pronunciado al respecto, algunos jugadores de la selección peruana ya mostraron su posición. Ante esta situación, en la siguiente nota te contamos de algunos futbolistas peruanos que renunciaron a la Blanquirroja en su momento.

Christian Cueva lleva el dorsal '10' de la selección peruana y ha sido pieza clave de Ricardo Gareca. Foto: AFP

Jorge Olaechea

Para las eliminatorias rumbo a Italia 90, Jorge Olaechea decidió no jugar por la selección peruana y no viajar para el último partido ante Uruguay debido a que reclamaba una deuda a la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El montó era cerca de 3.000 dólares por concepto de incentivos.

La decisión del popular ‘Mango’ terminó en un castigo, ya que la FPF llevó su caso al Tribunal Deportivo del IPD y fue sancionado con una suspensión de seis meses, por lo que no pudo jugar con su club Sporting Cristal.

Julio César Uribe

En las mismas eliminatorias para el Mundial de 1990, Julio César Uribe fue otro de los seleccionados que decidió no jugar por la Bicolor. Luego de las dos primeras fechas ante Bolivia (visita) y Uruguay (local), la Bicolor no sumó punto alguno. El ‘Diamante’ solo disputó el partido ante los charrúas, el cual perdieron 2-0. Tras este encuentro, Uribe dejó la selección por un tema de incentivos económicos, el cual no llegó a un acuerdó con la FPF.

Julio César Uribe es ídolo en Sporting Cristal y la selección peruana. Foto: GLR

‘Chemo’ del Solar

El extécnico de la selección peruana también renunció a defender la Bicolor. En la Copa América de 1995, José del Solar viajó con el equipo para disputar el certamen, del cual terminaron siendo eliminados en la fase de grupos tras sumar solo un punto. Esta participación desencadenó en las criticas de la hinchada hacia la Blanquirroja y ‘Chemo’, quien jugaba en la liga española.

Ante estos cuestionamientos, el ahora entrenador decidió alejarse del combinado patrio y luego de siete años volvió a ser llamado para las eliminatorias rumbo al Mundial 2002. Su último cotejo fue en la derrota por 2-0 ante Argentina.

La selección de 'Chemo' quedó en los últimos puestos de la tabla de las eliminatorias rumbo al Mundial 2010. Foto: Archivo

Claudio Pizarro

El último jugador que optó por esta decisión fue el delantero Claudio Pizarro. El ‘Bombardero de los Andes’ renunció a la selección cuando el entrenador era Franco Navarro. El hecho se dio en el 2006, cuando Perú disputaba la Copa del Pacífico ante Chile en cotejos de ida y vuelta.

En aquella oportunidad, ‘Pizza’ le informó al técnico peruano que solo jugaría uno de los partidos. Esto no fue de agrado para Navarro, quien optó por enviar a la banca a Claudio Pizarro y lo hizo ingresar los últimos 30 minutos en el encuentro que terminamos perdiendo 3-2. Al exjugador de Bayern Múnich no le gustó la decisión del DT por lo que le informó a la FPF que no volvería a jugar por la Bicolor mientras Franco Navarro siga en el banquillo.

Claudio Pizarro jugó con Farfán y Guerrero por última vez en 2016. Foto: La República

¿Luis Advíncula renunció a la selección?

Recordemos que luego de que Perú perdiera el repechaje ante Australia y no clasificara a Qatar 2022, Luis Advíncula publicó un estado en el que anunciaba su retiro de la selección peruana.

“Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé y a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto, a mis compañeros, muchas gracias por todo, y perdón por tan poco”, escribió en su cuenta de Instagram.

Si bien la publicación fue borrada a los pocos minutos, el popular ‘Bolt’ no se ha vuelto a pronunciar al respecto. Recordemos que el próximo partido de la selección peruana será en setiembre ante México en la fecha FIFA.