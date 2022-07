El día después de Gareca: los errores que cometió la FPF al negociar la renovación con el ‘Tigre’

Ricardo Gareca no es más el técnico de la selección peruana. La hinchada peruana lo lamenta, pero ignora que detrás de la partida del ‘Tigre’ hay algo más grande y grave, ya que no solo se marcha el artífice de las mayores alegrías futbolísticas de varias generaciones, también se van con él las grandes chances de seguir siendo competitivos a nivel de selecciones.

No lo dijo abiertamente, pero Gareca se retira porque no recibió el trato que esperaba del presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Alguien a quien no incluyó en sus agradecimientos y a cuya relación laboral la calificó como “casualidad” y “circunstancial”.

Así, la Bicolor podría convertirse en víctima de uno de los errores más graves de las últimas cuatro décadas. Por ello, La República conversó con dos personajes ligados al fútbol, con experiencia dirigencial en clubes y que, a lo largo de su carrera, han cosechado éxitos: Felipe Cantuarias y Álvaro Barco.

Los errores de Lozano al negociar con Gareca

Ambos entrevistados tienen un punto en común al opinar sobre las negociaciones de renovación a Gareca. Tanto para Cantuarias como para Barco, Agustín Lozano no tuvo interés en ampliar el vínculo con el ‘Tigre’.

Felipe Cantuarias fue presidente de Sporting Cristal entre 2011 y 2013. Foto: La República

Felipe Cantuarias, expresidente de Sporting Cristal y miembro del comité consultivo de la FPF en la primera gestión de Edwin Oviedo, criticó duramente la forma en que Lozano llevó la negociación con el ahora extécnico de la Bicolor.

“Lozano no tiene buena reputación y no goza de la confianza de nadie . En lugar de ir con gente que inspire respeto, llevó a personas que causan todo lo contrario”, aseguró.

Además, cree que la no continuidad de Gareca evidencia que el presidente de la FPF no quiso contar con él debido a que “no iba a poder controlarlo, ya que le exigía cambios profundos en el fútbol peruano (...). La negociación estuvo a cargo de una persona que no tiene los valores para actuar con transparencia , que no actuó de buena fe y no construyó confianza”, recalcó Cantuarias.

Por su parte, Álvaro Barco, Gerente Deportivo de la San Martín, manifestó que Lozano no hizo lo suficiente ni lo apropiado para que Gareca siga al mando de la selección nacional. “Es evidente que el presidente de la FPF no tenía intensiones de que Gareca se quede como técnico”.

Álvaro Barco es el actual gerente deportivo de la San Martín. Foto: La República

En pocas palabras, el dirigente ‘santo’ indicó que el tiro le salió por la culata al por ahora mandamás de la FPF porque este pensó que la negativa iba a pasar por el ‘Tigre’. “Creyó que Gareca iba a dar un paso al costado y al final fue Lozano el que no aceptó los términos” , afirmó.

¿Por qué Agustín Lozano no decidió continuar con el proceso Gareca?

Cantuarias señaló que la partida del ‘Tigre’ demuestra que la gestión de Lozano está alejada del profesionalismo y transparencia que necesita nuestro balompié. “Ha quedado desnudado que Agustín Lozano no tiene la capacidad ni el interés de transformar el fútbol. El único interés que tiene es seguir utilizando los recursos de la FPF para comprar conciencias y votos, y así mantenerse en una posición para la cual no está calificado”, manifestó.

Asimismo, enfatizó que, para él, Lozano nunca apoyó a Juan Carlos Oblitas ni a Ricardo Gareca, incluso desde los tiempos en los que se desempeñaba como vicepresidente de la FPF. Para explicarlo, se animó a contar un episodio que habría ocurrido durante el proceso a Rusia 2018.

El Perú vs. Venezuela rumbo a Rusia 2018 fue catalogado como el partido bisagra del proceso Gareca. Foto: GLR

“Después del empate con Venezuela en Lima en 2016 (Lozano), viene al ataque, y junto a los miembros del directorio que eran de las departamentales quieren cortar el proceso de Gareca. En una reunión, Juan Carlos Oblitas explica el problema y en conjunto Alfredo Ferrero, Gianfranco Castagnola y yo le dijimos a Oviedo que, si Gareca se iba, nos íbamos todos”, apuntó.

“A raíz de eso es que dio marcha atrás. Es en ese momento en el que Oviedo determinó que Oblitas manejaba todo el tema deportivo con la selección y que ningún directivo que no sea el propio presidente podía intervenir”, continuó.

Edwin Oviedo fue presidente de la FPF entre 2015 y 2018. Foto: composición de Fabrizio Oviedo/La República

Barco, por su parte, opinó que esta negociación trunca con Gareca responde simplemente a un interés personal del presidente de la FPF. “Me parece que no es el presidente ideal que necesitamos porque es muy presidencialista. Toma decisiones personales y autónomas sobre el fútbol y la FPF. Lozano jamás lo ha querido a Gareca ni a Juan Carlos Oblitas, no cree en su trabajo”, dijo.

¿Qué posibles soluciones hay ante esta situación?

La partida del ‘Tigre’ es para Cantuarias y Barco un duro golpe para el fútbol peruano. Mientras que para el exdirigente de Cristal poco o nada se va a poder hacer para mejorar el fútbol peruano, el gerente de la San Martín consideró que hay un paso que dar para no terminar de hundirnos como balompié.

Cantuarias aseguró que lo mejor para la FPF sería asegurar la continuidad de Juan Carlos Oblitas en la Dirección Deportiva. Sin embargo, ve poco probable que esto se dé porque “no va a tener las garantías para trabajar con autonomía e independencia”. Lo que viene es muy complicado para la selección, solo que recién ha salido a la luz tras la no clasificación al mundial”, manifestó.

Oblitas en la presentación de Gareca como DT del Perú. Foto: _______/difusión

Asimismo, señaló que la elección de un nuevo técnico no va a solucionar la crisis en la que está el fútbol peruano. “Ricardo Gareca fue un caso excepcional que trajo agua del desierto”, aseguró.

Para Cantuarias, reemplazar a Gareca será sumamente complicado porque el ‘Tigre’ “tenía tres grandes virtudes que son difíciles de encontrar en un técnico: conocía el fútbol peruano, era un excelente seleccionador y posee una inteligencia emocional enorme. Estas tres características que hemos perdido son muy difíciles de conseguir”.

Álvaro Barco, en cambio, cree que la salida del hoyo en el que se encuentra la FPF, se podría iniciar con un tema más profundo. Considera que el primer paso para solucionar la crisis es un cambio en la postura del presidente.