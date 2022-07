Que ayer, en su despedida, Ricardo Gareca, Néstor Bonillo y Sergio Santín agradecieran a todos —absolutamente todos— los que colaboraron con la selección durante estos siete inolvidables años y no hayan mencionado, entre esos nombres, a Agustín Lozano, dejaba en evidencia que la relación entre el excomando técnico de la ‘Blanquirroja’ y el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol estaba irreparablemente rota. ¿Qué causó este quiebre? ¿Cuáles fueron los motivos para que el argentino dejara la ‘Bicolor’? De manera diplomática, el ‘Tigre’ y su abogado, Mario Cupelli, contaron su lado de la historia.

“Había un interés de parte de la selección, concreto, de que continuemos, y había un interés nuestro también de continuar. A tal punto era el interés, que me fui de vacaciones unos días con mi familia y les planteé algo que nunca antes había hecho: que me acompañaran viviendo acá en Lima. Les planteé a mi esposa y a mis hijos que necesitaba un mayor acompañamiento. Quedarme cuatro años más en Perú implicaba que pudiera estar más acompañado. Después hubo un vuelco fundamental. ¿Concretamente qué? No lo sé. Lo desconozco. Soy un hombre de fútbol y estas cosas suelen ocurrir”, sostuvo Gareca. El ‘Flaco’, como se le conoce en tierras argentinas, quería seguir vistiendo el buzo nacional. La FPF, no tanto.

“Hubo una reunión el día 12, en la que concurrió gente asignada por el presidente Lozano, Milton Gareca y yo. Esto no es una cuestión simplemente económica. Había modificaciones contractuales, o quita de algunas cláusulas, que se venían repitiendo. Esa sumatoria no daba las condiciones para poder continuar con el contrato”, declaró Cupelli, quien dejó entender que la otra parte, la FPF, no respetó las cláusulas de confidencialidad estipuladas en los dos contratos anteriores. “Esta falta de confidencialidad, y lo que se dice del 40% (de reducción salarial), se vio evidenciada con anterioridad a esa reunión porque cierto sector de la prensa ya lo había dicho”, añadió. A eso se le sumó la ausencia de Lozano en las negociaciones, cosa que, de acuerdo a Cupelli, nunca les había ocurrido. “Siempre hablamos con un presidente, no con otras personas. Esta vez no fue así. Nosotros teníamos decisión, quizás la otra parte no la tenía”, sentenció el abogado.

Gareca, el director técnico con más partidos en la historia de la selección, aprovechó los micrófonos para expresar su deseo de que Juan Carlos Oblitas continúe a cargo de la dirección deportiva de la FPF. “Creo que Juan Carlos es vital para el crecimiento del fútbol peruano. Tengo admiración especial hacia él. Es vital para el cuerpo técnico que venga, sobre todo por el conocimiento del jugador peruano. El apoyo, los consejos. Es necesario para mí que continúe en el cargo”, afirmó el argentino sobre Oblitas, quien llegó a la FPF en enero del 2015, un par de meses antes que él. De la mano, ambos lograron darle rumbo a un equipo acostumbrado a los últimos puestos de las clasificatorias sudamericanas. Para Perú, una clasificación al Mundial y dos podios en Copa América (tercero en Chile 2015 y segundo en Brasil 2019) no son poca cosa.

Entonces, ¿qué se viene para la ‘sele’ sin Gareca como entrenador? Desde el punto de vista del ‘Tigre’, solo cosas positivas. Así como manifestó en su primera conferencia de prensa como DT, él sigue confiando en la capacidad del jugador peruano. “El futuro que vislumbro es la gran capacidad del fútbol peruano. Creo que Perú tiene una selección altamente competitiva en todo lo que se proyecte, un gran equipo. Le deseamos lo mejor”, confesó. A ti también te deseamos lo mejor, profesor.

Dudas. Christian Cueva habría manifestado su malestar ante la salida de Gareca y estaría evaluando su continuidad en la selección. Otros referentes le seguirían los pasos.

Adiós. “Logramos regresar al Perú donde se merece. Es una pena muy grande que no continúen, pero nadie nos quitará lo aprendido y vivido”, expresó Yotún en sus redes.