Lambayeque: niña olmana alcanza primer lugar en competencia de ciclismo

La pequeña Camila Puse Chávez destacó en el reciente campeonato de ciclismo desarrollado en Amazonas, al lograr el primer puesto en la categoría sub-13.

A lo largo del circuito recorrido específicamente en la ciudad de Bagua y en medio de condiciones climatológicas muy adversas; con temperaturas de 35° centígrados, Camila Puse no solo dejó bien en alto la condición de máxima representante del distrito de Olmos, sino que sobresalió frente a sus competidoras y se coronó campeona de su categoría.

“Gracias a Dios, mis padres y mis auspiciadores como la Asociación Pro Olmos por el permanente respaldo que me ofrecen. Esto me motiva significativamente y me permite sobreponerme a todo tipo de dificultades. Estoy entrenando muy fuerte para las siguientes competencias donde haré todo mi esfuerzo para dejar en alto el nombre de Olmos y de Lambayeque ”, indicó Camila, quien lleva cinco años en esta disciplina.

Desde el 2019 hasta abril de 2022, Camila ha cosechado cerca de 20 medallas entre primeros, segundos y terceros lugares en competencias muy disputadas que se realizaron en Chiclayo, Rioja, Piura, Santo Domingo, Laredo, Cerro Blanco, Huanchaco, Cartavio (La Libertad) Pimentel, Piura, Chulucanas y Bagua.

Otros niños olmanos que también destacaron en la competición son: Elizabeth Montiel (primer puesto sub-11 damas) Benjamín Rodríguez (segundo puesto sub-11 varones) y Alex Capuñay (tercer puesto sub-11 varones).