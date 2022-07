[En Vivo] Rosario Central vs. Newell’s: fecha, hora y canal del clásico rosarino

Rosario Central vs. Newell’s EN VIVO se juega este jueves 21 de julio a las 2.30 p. m. (hora peruana) por la novena fecha de la Liga Profesional de Fútbol Argentino 2022. El encuentro se disputará en el Estadio Gigante de Arroyito y tendrá transmisión de Star Plus, ESPN Premium y TyC Sports. De no poder ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Rosario Central vs. Newell’s: ficha del partido

Partido Rosario Central vs. Newell’s Fecha Jueves 21 de julio Hora 2.30 p. m. (hora peruana) Canal Star Plus, ESPN Premium y TyC Sports Lugar Estadio Gigante de Arroyito

¿A qué hora juegan Rosario Central vs. Newell’s?

Rosario Central vs. Newell’s se medirán a la 2.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Gigante de Arroyito. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú: 2.30 p. m.

México: 2.30 p. m.

Estados Unidos: 3.30 p. m. (ET) / 12.30 p. m. (PT)

Colombia: 2.30 p. m.

Ecuador: 2.30 p. m.

Venezuela: 3.30 p. m.

Bolivia: 3.30 p. m.

Paraguay: 3.30 p. m.

Chile: 3.30 p. m.

Argentina: 4.30 p. m.

Uruguay: 4.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

¿En qué canal ver el partido Rosario Central vs. Newell’s?

Los siguientes canales transmitirán el choque Rosario Central vs. Newell’s EN DIRECTO por la Superliga Argentina 2022, según donde te encuentres:

Perú: Star Plus, TyC Sports Internacional.

Colombia: Star Plus, TyC Sports Internacional.

Ecuador: Star Plus, TyC Sports Internacional.

Venezuela: Star Plus, TyC Sports Internacional.

Bolivia: Star Plus, TyC Sports Internacional.

Paraguay: Star Plus, TyC Sports Internacional.

Chile: Star Plus, TyC Sports Internacional.

Argentina: ESPN Premium, Star Plus.

Uruguay: Star Plus, TyC Sports Internacional.

México: TyC Internacional, Fanatiz Mexico

Estados Unidos: Paramount+, TyC Sports Internacional.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Rosario Central vs. Newell’s?

Para acceder a Star Plus y ver el Rosario Central vs. Newell’s debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Rosario Central vs. Newell’s ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Rosario Central vs. Newell’s por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. De no poder ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Rosario Central vs. Newell’s: últimos partidos

Rosario Central vs. Newell’s: posibles alineaciones

Rosario Central : Gaspar Servio; Ismael Cortez, Christian Báez, Facundo Almada, Lautaro Blanco; Facundo Buonanotte, Walter Montoya, Mateo Tanlongo, Ignacio Malcorra; Jhonatan Candia, Gino Infantino.

Newell’s: Franco Herrera; M. Luciano, F. Mansilla, C. Lema, G. Velázquez, A. Méndez; Juan Sforza, Julián Fernández, Francisco González; Ramiro Sordo, Juan Manuel García.

¿Dónde juegan Rosario Central vs. Newell’s?

El encuentro entre Rosario Central vs. Newell’s se jugará en el Estadio Gigante de Arroyito, ubicado en la ciudad de Rosario, Argentina. El recinto deportivo fue inaugurado el 14 de noviembre de 1926 y tiene capacidad para 45.465 espectadores.

Tabla acumulada de la Liga Profesional Argentina