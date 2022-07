[En vivo] Ecuador vs. Paraguay: hora y canal para ver el cierre del Grupo A de la Copa América

Mira AQUÍ Ecuador vs. Paraguay EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, miércoles 20 de julio, por la última jornada del Grupo A de la Copa América Femenina 2022. El decisivo compromiso se disputará en el estadio Pascual Guerrero y la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y todos los partidos de hoy a través de La República Deportes.

Ecuador vs. Paraguay: ficha del partido

Partido Ecuador vs. Paraguay ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 20 de julio ¿A qué hora? 7.00 p. m. (Perú y Ecuador), 8.00 p. m. (Paraguay) ¿Dónde? Estadio Pascual Guerrero ¿En qué canal? DirecTV Sports

Ecuador vs. Paraguay: la previa

Duelo de descarte. La fase de grupos de la Copa América llega a su fin y uno de los compromisos más atractivos tendrá como protagonistas a Ecuador y Paraguay.

Las albirrojas cuentan con la primera opción para clasificar a las semifinales: una victoria les permitiría asegurar el boleto y acompañar a Colombia. Por su parte, las norteñas tiene la obligación de vencer a su rival y esperar que Chile pierda ante las cafeteras para mantener sus chances de acceder a la siguiente instancia.

¿A qué hora juegan Ecuador vs. Paraguay?

El enfrentamiento entre Ecuador vs. Paraguay por la Copa América Femenina 2022 se desarrollará en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Paraguay: 8.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (jueves 21).

¿En qué canal ver Ecuador vs. Paraguay?

Perú: DirecTV Sports

Argentina: DirecTV Sports

Brasil: ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports, Ecuador TV

México: Sky Sports

Uruguay: DirecTV Sports, Dexary

Venezuela: DirecTV Sports

Estados Unidos: ViX, Fox Sports 2, FOX Sports App.

¿Cómo ver DirecTV Sports en Sudamérica?

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver Ecuador vs. Paraguay por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Ecuador vs. Paraguay por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal DirecTV Sports. Si no tienes acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Ecuador vs. Paraguay?

El escenario de este compromiso será el estadio Pascual Guerrero, ubicado en la ciudad colombiana de Cali. El recinto fue inaugurado el 20 de julio de 1937 y tiene capacidad para albergar a más de 46.000 espectadores.