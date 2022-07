Farfán se despide de Gareca con un emotivo mensaje: “El Perú siempre será su casa”

Tras más de siete años al mando de la selección peruana, Ricardo Gareca dejó la dirección técnica de la Blanquirroja. El ‘Tigre’ no llegó a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol, por lo que decidió despedirse del público en una conferencia de prensa en un conocido hotel miraflorino.

Luego de hacerse oficial el fin de la ‘era Gareca’, distintos jugadores, dirigentes y clubes expresaron su gratitud con el técnico argentino. Uno de los mensajes más emotivos fue el que compartió Jefferson Farfán en su cuenta de Instagram.

“15 de noviembre del 2017. Una fecha inolvidable para el Perú, clasificamos a Rusia después de no haber estado en los mundiales por 36 años. En lo personal, es una fecha superespecial por todo lo que sentí esa noche y todo lo que vivimos alrededor. Tanto así que es imposible describirlo completamente, solo sé que el haberlo vivido no se me borrará nunca. Sentí a todo el Perú unido , sentí al Perú empujando por un mismo objetivo, sentí al Perú entero festejando por tremendo acontecimiento que se logró”, inició el delantero de Alianza Lima.

El exjugador del PSV también agradeció a Gareca por todo lo que hizo con el jugador peruano a lo largo de su mandato con la Bicolor.

“Ese sentir no se olvida, es unión y esa alegría no se compara con nada; por supuesto, el profesor Gareca y su comando técnico como personas claves de ello. Gracias, profe, por eso y más. Por unir al Perú y por ponernos nuevamente en el mapa futbolístico mundial. Por muchos años solo vivimos derrotas y desilusiones, pero usted llegó para cambiar ese chip, para hacernos creer que éramos mejores que cualquiera y que podíamos competir donde y contra quien sea”, continuó.

Finalmente, Farfán reveló que, a pesar de no renovar, le tendrá un gran cariño no solo por la clasificación, sino también por la confianza. “En lo personal, solo reitero mi aprecio y admiración por usted, quien me dio la oportunidad de volver a la selección y ser parte de una familia hermosa que se ha matado siempre por darle alegrías a nuestro país. El Perú es y siempre será su casa”.