¿Se queda o se va? Christian Ramos habla sobre su continuidad en la selección peruana

Christian Ramos, zaguero central de la selección peruana, ha recibido todo tipo de críticas cuando defendió los colores de Perú. La ‘Sombra’ ha tenido muchos altos y bajos en su carrera a nivel de clubes, pero no cabe duda que en la Blanquirroja siempre mostraba su mejor versión. Tanto así que Ricardo Gareca siempre lo convocaba para usarlo ya sea de titular o como principal pieza de recambio para reforzar la defensa.

A día de hoy, la ‘Sombra’ tiene 33 años y su futuro en la Bicolor es poco alentador; especialmente si se considera que para 2026 rondará por los 37. No obstante, el futbolista de Alianza Lima habló sobre un posible retiro de la selección.

“Lo he conversado con algunos compañeros, pero no ha pasado por mi cabeza ni la de mis compañeros renunciar a la selección. Yo me pongo a pensar: ‘Gareca conmigo todo bien obviamente ya estoy un poco más grande que todos los demás y si viene otro técnico le tengo que llenar los ojos’. Sé que viene competencia muy dura porque hay centrales jóvenes en el exterior, pero decir que he pensado en renunciar, no es cierto”, indicó Ramos para Gol Perú.

Sobre la reciente despedida de Ricardo Gareca en conferencia dijo: “Estamos dolidos por lo que ha pasado, pero Gareca siempre dijo que la selección es primero y eso siempre va a ser así”.

Christian Ramos habla sobre su continuidad en la selección peruana

