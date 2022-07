‘Lewamanía’ llegó al Barcelona

Robert Lewandowski está en casa. Tras el pedido público de no seguir en el Bayern Munich, pese a tener contrato, asegurando que su era en el cuadro bávaro había culminado, el delantero jamás ocultó su deseo de ser parte del plantel del Barcelona.

Con gran expectativa y, sobre todo, muchas ganas, el goleador se sumó al plantel que trabaja hoy en Miami, Estados Unidos, con miras al inicio de la nueva temporada. El ya exjugador del Bayern de Múnich cogió a sus compañeros en plena cena. Allí se presentó uno por uno a los integrantes de la plantilla culé y no dudó en confesar su sentir en los primeros días con el cuadro azulgrana.

“El club está volviendo a ser lo que fue. Estoy aquí para llegar a lo más alto y ganar todos los títulos posibles. Cuando conversé con Xavi, no dudé en venir. Los últimos días han sido muy largos, pero ahora ya me puedo enfocar en este nuevo capítulo de mi vida. No solo quiero ganar los partidos, sino también títulos. Siempre quise jugar por LaLiga, siempre quise jugar por un club grande y Barcelona lo es. Quiero ganar con Barcelona los títulos que sean posible”, señaló.