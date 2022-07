La noticia de que Christian Cueva habría advertido a Agustín Lozano con renunciar a la selección peruana si no impedía la marcha de Ricardo Gareca remeció el futbol peruano, ya que se trata de uno de los mejores jugadores que tuvo la ‘Bicolor’ en la última década. No obstante, el hecho no es tan sorprendente si se trata de ‘Aladino’, quien tuvo una relación muy estrecha con el ‘Tigre’ durante los últimos siete años de trabajo.

El ‘Flaco’ fue uno de los primeros en creer que el volante podía rendir al nivel de selecciones cuando lo escogió por encima de Christian Benavente en la lista de convocados que fue a la Copa América de Chile 2015.

Primera convocatoria a la selección

En ese entonces, el nacido en Huamanchuco jugaba en Alianza Lima, pero sus buenos partidos se veían opacados por su actitud conflictiva, como cuando golpeó a un hincha que fue a increparle por el 4-0 que recibieron ante Huaracán en Matute por la fase previa de la Copa Libertadores o cuando recibió una sanción de seis fechas por agredir a un árbitro durante un partido frente a Real Garcilaso.

“Lo hemos seguido y veo más allá de su expulsión. Tampoco seré contemplativo con esas actitudes, pero que todos ustedes (los periodistas) lo hayan condenado no significa que yo también lo haga”, declaró el ‘Tigre’ en conferencia de prensa cuando se le cuestionó la presencia de Cueva en la lista.

‘Aladino’ respondió a la confianza del técnico y fue una de las revelaciones de la competición, en la cual Perú alcanzó el tercer puesto. Años después confesó en una transmisión de Instagram que el profe supervisó de cerca su crecimiento personal: “Me llamaba seguido y siempre me preguntaba cómo estaba, cómo estaba la familia, como estaban mis hijos, y yo nunca entendí por qué. Siempre me decía: ‘¿Cuándo me va a hablar de fútbol? Por eso tampoco me esperaba la convocatoria”.

Cueva debutó en la Copa América 2015 marcándole un golazo a Brasil. Foto: EFE.

No obstante, Cueva volvió al ojo de la tormenta cuando meses después fue expulsado a los 22′ por arrojarle la pelota en la cara al ‘Mago’ Valdivia, roja que le costó a Perú una dolorsa derrota por 4-3 ante Chile en el Nacional. No obstante, el técnico volvió a respaldarlo y afirmó que la sanción fue exagerada: “Me pareció muy rigurosa la decisión de Pitana. Pudo haberlo manejado de otra forma”, apuntó.

Penal contra Dinamarca

El actual jugador de Al Fateh tuvo su revancha y se convirtió en una de las figuras de esa eliminatoria, la cual terminó con la clasificación a Rusia 2018, después de 36 años de ausencia de la Bicolor en tal certamen. Sin embargo, en el Mundial le ocurrió otra desgracia: el penal errado en la derrota por 1-0 ante Dinamarca. El resultado nos costó la eliminación en primera fase.

Esto desató una ola de críticas en su contra, pero volvió a aparecer Gareca para defenderlo: “A pesar del error, siempre intentó pedirla y encarar. Hay que superarse y enfrentar esta clase de problemáticas dentro del partido. Él es un jugador fuerte”, mencionó en la conferencia.

Christian Cueva recibió muchos insultos por fallar penal ante Dinamarca. Foto: Infobae

La etapa más oscura de Cueva

Tras el Mundial, Cueva quedó muy afectado y comenzó a protagonizar eventos de indisciplina. Fotos y videos lo mostraban en fiestas y en aparente estado de ebriedad. Hasta orinó en el estacionamiento del aeropuerto Jorge Chávez. Del mismo modo, algunas chicas de la farándula lo acusaron de ‘gilearlas’ a pesar de estar casado.

A esto se sumó su mal rendimiento en Santos, club en el que tuvo problemas con su técnico, Jorge Sampaoli, y el director deportivo Paulo Autuori por no asistir a varios entrenamientos. Por este motivo, Gareca viajó hasta Brasil para conversar sobre su situación. A pesar de que todos pedían que le busque un reemplazo, siguió llamándolo a los amistosos y a la Copa América 2019, motivo por el cual muchos comenzaron a llamarlo “argollero” y “apañador”.

Ricardo Gareca siguió convocando a Cueva a pesar de su falta de continuidad. | Foto: AFP

“Es como un padre para mí”

En este contexto, y como gesto de agradecimiento por todo el respaldo, Cueva mencionó que el ‘Tigre’ era como un padre para él, y reconoció que le llamó la atención por descuidar su carrera.

“Me requintó y mucho. Es un padre para mí y él me puede decir las cosas buenas y malas. No tengo vergüenza de decir que es un padre para mí. Futbolísticamente, le gustó y apostó por mí. Cuando llegué a la selección peruana, lo primero que vio fue el tema personal, más allá de lo futbolístico. Siento que es un padre para mí y lo voy a decir ante quien sea”, enfatizó.

Cabe señalar que una vez Gareca bromeó cuando le preguntaron sobre estas declaraciones: “¿Se parece a mí? No nos parecemos”, comentó previo al partido con Ecuador en la Copa América 2019.

El resurgir de Cueva

Cueva tocó su punto más bajo a finales de 2020, cuando fue separado del Yeni Malatyaspor por una nueva indisciplina. Ese momento coincidió con la mala racha de la selección, la cual iba última en las eliminatorias con un solo punto. Pese a ello, el ‘Flaco’ continuó apostando por él en las convocatorias.

En ese momento apareció la propuesta de Al Fateh de Arabia Saudita, en el que el volante por fin sentó cabeza. Se llevó a su preparador físico y retomó su mejor nivel. Se convirtió entonces en el mejor jugador de Perú y formó una gran sociedad con Lapadula. El golazo contra Venezuela en Caracas fue un momento muy significativo por el conmovedor abrazo que se dio con su técnico.