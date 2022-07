Ricardo Gareca se despidió este martes 19 de julio de la selección peruana en una conferencia de prensa que convocó a decenas de periodistas e hinchas, quienes se congregaron en los exteriores del hotel Hilton de Miraflores. Luego de dar detalles sobre la fallida negociación de su renovación y la relación que mantuvo con el presidente de la FPF, Agustín Lozano, así como otros puntos, el argentino respondió otras preguntas a su salida.

El ‘Tigre’ Gareca fue consultado por la posible renuncia de Christian Cueva a la selección peruana luego de que la federación no pudiera llegar a un acuerdo para su continuidad. El estratega se mostró sorprendido por la noticia y expresó su deseo de que no se dé, ya que lo considera importante en la Bicolor.

“No tengo información, pero es un jugador fundamental. Ojalá que no ocurra”, declaró el DT para “América deportes” cuando se estaba retirando de la sala de prensa.

¿Cueva deja la selección?

De acuerdo a la información del periodista Hugo Rodríguez, Christian Cueva le hizo saber a Agustín Lozano su incomodidad por el futuro incierto de Ricardo Gareca y que si el argentino no se mantenía al frente de la Blanquirroja, evaluaría su permanencia en el equipo nacional.