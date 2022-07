Gallese le da el último adiós al comando técnico: “Les deseo lo mejor porque se lo merecen”

Pedro Gallese era una de las piezas indispensables en el equipo de Ricardo Gareca, quien hoy se despidió de la prensa y los hinchas en una conferencia. El ‘Pulpo’ fue importante para que la selección peruana pueda clasificar a una Copa del Mundo tras 36 años, y para lograr el subcampeonato de la Copa América en 2019.

Una vez finalizada la despedida de Gareca en el hotel Hilton, el portero del Orlando City utilizó sus redes sociales para darle el último adiós al ‘Tigre’ y su comando técnico tras siete años de trabajo conjunto.

“Gracias por todas las enseñanzas y por siempre creer más en nosotros que nosotros mismos, crecimos mucho con ustedes. Fueron siete años que tuvimos situaciones complicadas y las supimos convertir en favorables para nosotros. Les deseo lo mejor porque se lo merecen. Nosotros seguiremos sus consejos y todo lo aprendido por ustedes. Seguro nos volveremos a encontrar”, dijo el portero peruano en su cuenta de Instagram.

Ricardo Gareca habló sobre las políticas deportivas del fútbol peruano

El entrenador argentino dijo que el fútbol peruano necesita mejorar y lo comparó con el de Argentina. “Yo creo que es necesario que el fútbol peruano mejore. Las canchas, la infraestructura… Se necesita dinero, compromiso de clubes, empresarios, del Estado. En Argentina, los equipos reciben tierras del Estado”, dijo en un inicio.

“Tiene que ver con política deportiva. No quisiera opinar más, pero lo digo como siempre lo he dicho. Se tiene que involucrar todo el mundo. No es por arte de magia. No hablo solo del fútbol, hablo del deporte. El deporte hace mejores ciudadanos, mejores personas”, concluyó.