Bonillo habla sobre los viajeros a Qatar: “La FPF tenía obligación con algunos dirigentes”

Ricardo Gareca no es más entrenador de la selección y dio una conferencia de prensa para despedirse de todos los peruanos tras siete años donde dejó a Perú en los ojos del mundo con una histórica clasificación al Mundial y una final de Copa América; sin embargo, un tema que no podía dejarse pasar era el de los acompañantes a Qatar, que generó mucha polémica en el país.

Ante esto, el expreparador físico de la Blanquirroja, Néstor Bonillo, se refirió al respecto: “Sabíamos que la FPF tenía obligaciones con algunos dirigentes para que nos acompañen (a Qatar). Se quedó que, en el caso nuestro, solo viajen 35 personas y se cobre a la gente que nosotros llevamos. No queríamos que la FPF nos regale un peso” .

Como se recuerda, no solo viajaron familiares de los jugadores y cuerpo técnico; sino también personas cercanas como el barbero de Miguel Trauco o el amigo íntimo de Christian Cueva. Ahora, tras lo revelado por Bonillo, se ha podido conocer que la Federación Peruana de Fútbol no costeó los gastos de los denominados ‘acompañantes de la selección’.

Ricardo Gareca sobre las políticas deportivas del fútbol peruano

El entrenador argentino dijo que el fútbol peruano necesita mejorar y lo comparó con Argentina: “Yo creo que es necesario que el fútbol peruano mejore. Las canchas, la infraestructura. Se necesita dinero, compromiso de clubes, empresarios, del estado. En Argentina, los equipos reciben tierras del estado. Tiene que ver con política deportiva. No quisiera opinar más, pero lo digo como siempre lo he dicho. Se tiene que involucrar todo el mundo, no es por arte de magia. No hablo solo del fútbol, hablo del deporte. El deporte hace mejores ciudadanos, mejores personas”.