Christian Cueva habría renunciado a la Bicolor por la no renovación de Ricardo Gareca

En medio de la conferencia de despedida de Ricardo Gareca y su comando técnico, Christian Cueva habría renunciado a la selección peruana después que las negociaciones entre el ‘Tigre’ y los altos mandos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para una posible renovación no haya tenido frutos.

En el programa “Pitazo final” de Radio Ovación se dio a conocer que ‘Aladino’ no va más en el ‘equipo de todos’. “Christian Cueva no continúa más a la Selección Peruana si es que Lozano no hacía el intento. Cueva le habría dicho a Lozano que no continúa más si no ve un esfuerzo de su parte por retener a Ricardo Gareca”, explicaron.

Ampliaremos en breve