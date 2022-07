Hombres protagonizaron vergonzoso comportamiento tras la derrota de Melgar ante Sporting Cristal

Un grupo de varones tuvo un vergonzoso comportamiento tras el duelo entre el FBC Melgar y Sporting Cristal. Los rojinegros perdieron el invicto en Arequipa por la mínima diferencia el último domingo. Sin embargo, algunos hinchas mostraron una actitud deplorable y que generó debate en redes sociales.

Una usuaria de Facebook captó el hecho y lo publicó en redes sociales. En imágenes se ve cómo un varón con la camiseta del Dominó se dirige hacia los fanáticos del cuadro rímense y se levanta la prenda en mención mientras levantaba el tono de su voz. Luego se baja los pantalones, pero el personal policial trataría de detenerlo y alejarlo, en seguida, del lugar . En tanto, en escena aparece otro hincha rojinegro que comienza a gritar contra los seguidores de Sporting Cristal.

Por su lado, los hinchas celestes respondieron con groserías y agentes de la Policía controlaron el tenso momento.

Las críticas hacia los hinchas del Dominó no se hicieron esperar. De hecho, varios arequipeños cuestionaron la actitud de los hombres que fueron captados en el video.

“Está claro, no son del Melgar, son infiltrados”, “Ojalá no se repita porque van familias”, “Ese tipo no representa a Melgar”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.