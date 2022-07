América vs. Manchester City EN VIVO: hora y canal del encuentro amistoso por la Copa Lone Star

América vs. Manchester City EN VIVO se juega, este miércoles 20 de julio a las 7.30 p. m. (hora de México, Houston y Perú), por el partido amistoso correspondiente a la Copa Lone Star. El encuentro se disputará en el Estadio NRG de la ciudad de Houston, Texas, y tendrá transmisión de TUDN, ESPN y Star Plus. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

América vs. Manchester City: ficha del partido

Partido América vs. Manchester City Fecha Miércoles 20 de julio Hora 7.30 p. m. (hora de México y Perú) Canal TUDN (México), ESPN y Star Plus (Sudamerica) Lugar Estadio NRG

¿A qué hora juegan América vs. Manchester City?

El partido amistoso entre la escuadra mexicana y la inglesa se jugará este miércoles 20 de julio a las 7.30 p. m. (hora de México). Mira el horario según tu región.

México: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Estados Unidos (Houston): 7.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (jueves 21).

¿Qué canal transmite el América vs. Manchester City?

El América vs. Manchester City será emitido por la señal de TUDN para todo el territorio mexicano. En Sudamérica se podrá ver a través de ESPN y Star Plus.

Argentina: ESPN 3, Star Plus.

Chile: ESPN 3, Star Plus.

Colombia: ESPN 3, Star Plus.

Ecuador: ESPN 3, Star Plus.

México: TUDN.

Perú: ESPN 3, Star Plus.

Uruguay: ESPN 3, Star Plus.

Venezuela: ESPN 3, Star Plus.

Estados Unidos: TUDN USA.

¿Qué canal es TUDN?

Estas son las señales que deberá sintonizar de acuerdo al operador que tengas contratado para ver el América vs. Manchester City por la señal de TUDN.

TUDN

Sky: canal 547 (SD), canal 1547 (HD).

IZZI: canal 501 (SD), canal 890 (HD).

UTDN

Sky: canal 551 (SD), canal 1551 (HD).

IZZI: canal 502 (SD).

¿Cómo ver América vs. Manchester City ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del encuentro entre América vs. Manchester City por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

América vs. Manchester City: posibles alineaciones

América: Guillermo Ochoa, Néstor Araujo, Sebastián Cáceres, Luis Fuentes, Jorge Sánchez; Jonathan Dos Santos, Pedro Aquino; Diego Valdés, Alejandro Zendejas; Jonathan Rodríguez y Federico Viñas.

Guillermo Ochoa, Néstor Araujo, Sebastián Cáceres, Luis Fuentes, Jorge Sánchez; Jonathan Dos Santos, Pedro Aquino; Diego Valdés, Alejandro Zendejas; Jonathan Rodríguez y Federico Viñas. Manchester City: Zack Steffen; Zinchenko, Nathan Ake, Laporte y Cancelo; Rodri, Jack Grealish y Kevin De Bruyne; Mahrez, Foden y Haaland.

¿Dónde juegan América vs. Manchester City?

El partido América vs. Manchester City por la Copa Lone Star se disputará en el Estadio NRG, ubicado en la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos. El recinto fue inaugurado el 24 de agosto de 2002 y tiene capacidad para 72.220 espectadores.