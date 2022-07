¿Dónde ver el partido Tolima vs. Unión Magdalena por el fútbol colombiano?

Tolima vs. Unión Magdalena EN VIVO se enfrentan desde las 6.00 p. m. (hora peruana y colombiana), por la fecha 3 del Torneo Clausura en la Liga BetPlay 2022. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Sierra Nevada y será transmitido por la señal de Win Sports +. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, ingresa a la web de La República Deportes.

Tolima vs. Unión Magdalena: ficha del partido

Partido Tolima vs. Unión Magdalena ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 18 de julio ¿A qué hora? 6.00 p. m. (Perú y Colombia) ¿Dónde? Estadio Sierra Nevada ¿En qué canal? Win Sports +

El subcampeón colombiano, Deportes Tolima, irá en busca de su segundo triunfo consecutivo en el Clausura cuando visite el Unión Magdalena. El Pijao, con cuatro puntos, ocupa el cuarto lugar de la tabla. En tanto, el equipo de Santa Marta se sitúa sexto con el mismo puntaje.

En la fecha previa, el elenco se impuso 2-0 a Deportivo Cali con goles de Michael Rangel y Jeison Lucumí. El Ciclón, por su parte, le ganó 1-0 a Alianza Patrolera con anotación de Ricardo Márquez.

¿A qué hora juegan Tolima vs. Unión Magdalena?

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Perú: 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (martes 19).

Últimos partidos de Tolima vs. Unión Magdalena

Tolima 2-1 Unión Magdalena | 31.01.22

Unión Magdalena 1-2 Tolima | 14.09.19

Tolima 1-0 Unión Magdalena | 23.03.19

Tolima 1-1 Unión Magdalena | 10.09.05

Unión Magdalena 0-0 Tolima | 02.04.05.

¿Qué canal transmite Tolima vs. Unión Magdalena?

En la televisión colombiana, el cotejo Tolima vs. Unión Magdalena se verá por la señal de Win Sports +, canal que cuenta con los derechos de transmisión de la liga colombiana.

¿Cómo ver Tolima vs. Unión Magdalena por internet?

Para que no te pierdas el duelo Tolima vs. Unión Magdalena por internet, sintoniza la señal de Win Sports ONLINE, servicio de streaming que te permite visualizar los contenidos de este canal. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de La República Deportes.

¿Dónde juegan Tolima vs. Unión Magdalena?

La sede para este duelo se llevará a cabo en el estadio Sierra Nevada, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Santa Marta. Este recinto deportivo cuenta con capacidad para más de 16.000 espectadores.