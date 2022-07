Jean Ferrari arremete contra el presidente de Cristal: “No fue firme, se volteó”

Contundente. La partida de Ricardo Gareca de la selección peruana generó diversas reacciones. Los hinchas de la Bicolor criticaron la propuesta que el presidente Agustín Lozano le hizo llegar al entrenador y lo consideraron el principal responsable del fracaso en las negociaciones. Incluso Alianza Lima, Cienciano y Universitario cuestionaron la “pésima gestión de la FPF”.

En el caso de los merengues, su administrador temporal, Jean Ferrari, salió al frente para pronunciarse sobre lo acontecido y juzgó la postura que adoptó Joel Raffo. Recordemos que el mandamás rimense fue uno de los principales opositores de Lozano; sin embargo, en las últimas semanas se conoció que los de la Florida integrarían algunas comisiones de trabajo dentro de la entidad y, por ello, no habrían aparecido en el comunicado que emitieron los tres clubes.

“Joel Raffo demostró la clase de persona que es. De manera directa, y se lo he dicho también vía telefónica. Y hay una conversación pendiente también. No es posible que en un momento diga A y termina siendo B. ¿Desde adentro (de la FPF), qué va a hacer? ¿La cabeza en qué momento le va a hacer caso? Eso que dice que ‘desde adentro vamos a hacer’. Desde adentro, no va a hacer nada. Porque es uno solo (Lozano)”, manifestó en diálogo con DirecTV Sports.

El directivo estudiantil se mostró su malestar por la postura del dirigente celeste y consideró que las instituciones de la Liga 1 deben trabajar para lograr un cambio estructural en el balompié nacional.