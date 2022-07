¿No le tuvieron confianza? Valera reveló que sus compañeros quisieron impedir que pateara el penal

Las cuentas están para saldarlas. Universitario de Deportes aplastó 4-0 a San Martín en el Estadio Monumental por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022. El primer tanto lo anotó Alex Valera desde la vía penal, quien ejecutó de gran forma a un lado del portero y puso fin a esos recuerdos negativos del partido ante Australia.

En el último minuto del primer tiempo, Alberto Quintero fue derribado por Álvaro Ampuero en el área grande y el árbitro principal cobró falta. Valera tomó el esférico y sin dudar se dispuso a patear, aunque sus compañeros hayan tratado de quitársela.

Tras finalizar el encuentro, Alex Valera fue consultado sobre qué pasó por su cabeza al momento de pararse desde los doce pasos. “No estaba dispuesto a fallar, no sé cómo habría reaccionado si no anotaba. Tuve la confianza y pedí la pelota, a pesar de que me la quisieron quitar. Pero dije ‘yo voy, yo voy y lo hice’”, indicó para el programa “Fútbol en América”.

El goleador crema mencionó que errar ante los socceroos fue un momento muy complicado, pero que ya lo superó. “Lo que pasó fue difícil y muy duro para mí, pero lo del penal me ayuda para tener confianza. No me voy conforme porque dejé pasar muchas ocasiones de gol”.