¿Fue Ricardo Gareca el mejor técnico en la historia de la selección peruana?

Ricardo Gareca dejó de ser técnico de la selección peruana tras siete años inolvidables en los que nos regaló una clasificación al mundial, una final de Copa América y triunfos históricos en canchas donde jamás habíamos ganado. Por este motivo, surge la pregunta: ¿fue el ‘Tigre’ el mejor entrenador en la historia de la Bicolor?

Muchos sostienen que sí lo es, aunque otros lo colocan por debajo de Marcos Calderón y Didí. El primero consiguió el título de la Copa América 1975 y clasificó al Mundial de Argentina 1978, en el que hizo una gran primera fase; mientras que el segundo nos llevó a México 1970, eliminando a Argentina en las eliminatorias y mostrando un fútbol espectacular en el certamen.

Para resolver esta duda, La República consultó a Jaime Pulgar Vidal y Antenor Guerra-García, dos reconocidos historiadores que poseen un vasto conocimiento del fútbol peruano.

“Gareca consiguió mejores resultados con peores jugadores”

Ambos especialistas consideran que, a diferencia de sus predecesores, el ‘Flaco’ contó con un material humano mucho más limitado en cuanto a talento.

“ Gareca logró clasificar con un plantel en donde primó el colectivo sobre las actuaciones individuales. En 1969, Didí tuvo un universo de jugadores mucho mayor, tenía tres equipos: A, B y C; y todavía se dio el lujo de prescindir de jugadores como Meléndez, Benítez y Seminario. Igual sucedió con Marcos Calderón, quien tuvo a Cubillas, Sotil, Percy Rojas, Oblitas, Chumpitaz y Muñante en su mejor nivel”, comentó el autor del libro “El fútbol peruano: protagonistas de su historia”, Antenor Guerra-García.

Por su parte, Pulgar Vidal concuerda y añade que esta gran generación de futbolistas surgió de forma esporádica, sin un trabajo de la federación: “ Ellos encontraron una generación brillante que no formaron, la cual fue formada de casualidad en las unidades escolares, donde aparecieron brillantes figuras como Teófilo Cubillas, Roberto Chale y Ramón Mifflin. Por su parte, Gareca no encontró nada. No porque la FPF no haya trabajado, debido a que en la época de Marco y Didí las federaciones tampoco trabajaban”, indicó.

Cueva fue el jugador que mas se potenció durante la etapa de Gareca en Perú. Foto: Andina

El secreto del ‘Tigre’

Guerra-García mencionó que el secreto de Gareca se basa en su confianza en el deportista peruano, al cual potenció hasta hacerlo apto para competir a nivel internacional: “Él tuvo que potenciar lo que tenía en el ámbito local y convocar a los que jugaban en modestas ligas en el exterior para conformar un conjunto que respetó el ADN de nuestro fútbol (buen toque). Gareca confió en sus jugadores y ellos en él, y conformaron un equipo que jugó de igual a igual con todas las selecciones que debió enfrentar ”, afirmó.

El autor del libro “El expediente Burga” asegura que el secreto de Gareca fue el discurso que hizo llegar al deportista peruano: “Uno de los mayores problemas que tiene el fútbol peruano es que el jugador siente que el entrenador es una molestia, algo innecesario, que el talento lo pone él. Por eso se necesitan entrenadores que tengan un discurso que le permitan al futbolista entender lo que quiera el técnico de él y, al mismo tiempo, respetarlo . Tener un discurso que llegue es mucho más importante, incluso que el trabajo táctico. Eso significa que se sientan bien en la cancha y el entrenamiento. (...) Gareca hizo que el ‘clima laboral’ de la selección sea el apropiado”, mencionó.

El cambio del rol del entrenador

Antenor manifestó que en el pasado los estrategas tenían menos herramientas para trabajar, por lo que tienen un gran mérito: “Didí y Marcos Calderón, ambos compartían su tiempo en la selección con la dirección técnica en sus respectivos equipos (Cristal y Alianza). Los entrenadores actuales tienen mayores herramientas. La tecnología les permite conocer aspectos cuantitativos sobre sus jugadores. Sus comandos técnicos incluyen tres asistentes, preparador físico, preparador de arqueros, psicólogo, coach, etc. Antes era el DT y PF. A veces el DT también veía la parte física. Tampoco había preparador de arqueros”, señaló.

Doce años antes de ser técnico de Perú, Didí salió campeón del mundo como jugador con Brasil en Suecia 1958. Foto: Líbero

“Calderón convenció a estrellas pese a no haber sido un gran futbolista”

Pulgar Vidal le da mérito a Didí por formar quizá el mejor equipo peruano de la historia: “Didí fue un gran jugador de fútbol, por lo que era más probable que todo el mundo le hiciera caso, su paso fue brillante, el único equipo que podía eliminarnos de México 70 era Brasil y así fue”, precisó.

Por su parte, señaló que Calderón tiene mucha valía en llegar al futbolista peruano, a pesar de no haber sido un gran deportista como Gareca o Didí: “ Al ser estrellas estos jugadores, hay un gran mérito en haberles hecho llegar el mensaje, sobre todo porque fue un gran futbolista. Muchos dicen que él era solo un motivador, pero eso también va relacionado con el racismo, como es moreno y peruano, no puede ser inteligente, y eso era falso, Calderón sabía mucho de fútbol”, añadió.

Marcos Calderón con Héctor Chumpitaz. Foto: The black heralds

La conclusión a la que ambos historiadores arribaron es que Ricardo Gareca, efectivamente, fue el mejor técnico de la historia de la selección peruana; principalmente por su capacidad de lograr los mejores resultados posibles con jugadores que no necesariamente eran estrellas mundiales. De hecho, bajo su dirección, Perú dejó fuera a países que contaban con una gran generación de futbolistas actuando en Europa, como Chile y Colombia.

No obstante, no debe quitarse mérito a lo obtenido por Calderón y Didí, ya que ambos, con diferentes métodos y contextos, consiguieron llegar al jugador peruano y alcanzar instancias en los que ni el mismo ‘Tigre’ participó.