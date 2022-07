Cristian Benavente revela lo que sucedió con el árbitro antes de su expulsión contra Sport Boys

Alianza Lima derrotó 3-1 a Sport Boys por la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022. En este cotejo, Cristian Benavente fue expulsado en el segundo tiempo por una presunta agresión verbal contra el árbitro Bruno Pérez. Ante ello, el ‘Chaval’ brindó una entrevista para RPP y aclaró este tema.

“En ningún momento le falté el respeto al árbitro ni dije insultos hacia su familia. Quiero que quede claro que yo nunca dije nada de su madre, como se dijo. El árbitro Bruno Pérez luego me dijo que me expulsó por los gestos”, reveló.

“Al término del encuentro hablé con el árbitro Bruno Pérez y quedó todo zanjado. Espero tener la menor sanción posible”, agregó el futbolista formado en las divisiones menores del Real Madrid.

Hasta el momento no se sabe cuántas fechas de suspensión recibirá el atacante nacional, ya que dependerá del informe arbitral. Lo único confirmado es que el jugador de 28 años no podrá estar presente ante Carlos A. Mannucci en Trujillo

Cristian Benavente habló sobre su presente en Alianza Lima

Por otro lado, Cristian Benavente indicó que cada vez se encuentra mejor físicamente y se mostró feliz por el buen momento que atraviesa en Alianza Lima, en el que ya ha anotado seis goles esta temporada.