Presidente de Defensa y Justicia habló sobre posible llegada de Beccacece a la selección peruana

Luego de que Ricardo Gareca decidiera no continuar en la selección peruana, se ha generado una incertidumbre por saber quién será el próximo entrenador. En las últimas horas, medios internacionales han mencionado diferentes nombres, quienes serían los candidatos a ponerse el buzo de la Bicolor. Uno de ellos es el del argentino Sebastián Beccacece, actual entrenador de Defensa y Justicia.

Precisamente, el presidente del club argentino, José Lemme, fue consultado sobre si la Federación Peruana de Fútbol se contactó con él para preguntarle sobre el estratega. El directivo sostuvo que no conoce del tema y la decisión es netamente de Beccacece.

“La verdad que no tengo la menor idea y no sé nada. Es una decisión de él y nosotros ahí no tenemos injerencia. Es una decisión pura y exclusiva del profesor Sebastián Beccacece”, manifestó el dirigente a Infobae.

Sebastián Beccacece logró la Recopa Sudamericana con Defensa y Justicia. Foto: Composición de Gerson Cardoso/GLR

¿Cuándo dejará Beccacece el club?

Hace unas semanas, Sebastián Beccacece declaró a los medios y confirmó cuándo dejará el club. El técnico de 41 años precisó que ya no seguirá en el banquillo de Defensa y Justicia a partir de octubre, mes en el que finaliza su contrato.