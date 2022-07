Selección peruana: ¡gracias, ‘Tigre’!

Ricardo Gareca es tendencia en redes sociales desde el miércoles pasado. Al enterarse de las trabas económicas que dificultaban su continuidad al mando de la selección peruana, los hinchas empezaron a dedicarle miles de mensajes al ‘Tigre’. No es para menos: el entrenador argentino lideró a la ‘Blanquirroja’ durante siete años inolvidables, donde, entre otras cosas, la escuadra nacional retornó a una Copa del Mundo y a una final de Copa América.

Sus futbolistas no se quedaron atrás. Mediante sus cuentas oficiales, varios jugadores de la ‘Bicolor’ expresaron su eterno agradecimiento a Gareca y su comando técnico. El que más se explayó, en ese sentido, fue Gianluca Lapadula. El delantero fue claro en señalar que la presencia del ‘Tigre’ fue fundamental para que decidiera vestir la camiseta del Perú.

“Si hoy me siento afortunado por ser parte de la hermosa familia de la selección peruana es en gran medida gracias a ti. Viniste personalmente a Italia y me recibiste con los brazos abiertos en el Perú cuando me uní a la ‘Blanquirroja’. Antes de descubrir el gran entrenador que eres, debo decir que siempre vi en ti una gran persona. Gracias por cada consejo que me diste y por cada palabra que me has dedicado. ¡Con gran afecto, agradezco también a todo el comando técnico que siempre nos apoyó tanto! ¡Gracias totales, ‘profe’!”, escribió el ‘9′ en su Instagram. Una foto donde salen ambos conversando en pleno partido de la Copa América 2021 acompañó el emotivo mensaje.

Edison Flores, el segundo máximo goleador de la ‘Era Gareca’ con 15 anotaciones (igual que Christian Cueva), también se manifestó sobre la salida del ‘Tigre’. “Es una decisión que él toma hablando con mucha gente alrededor. Siempre uno quiere lo mejor, quiere estar cómodo, con mejores condiciones y eso es normal. No se llegó a un acuerdo. El profesor nos deja enseñanzas muy buenas porque durante siete años hizo cosas buenas, de las cuales uno no puede ser mezquino en esa parte. Dio todo en lo que cada partido requería. Es una pena”, le confesó el ‘Orejas’ a ATV+. El volante ofensivo del Atlas mexicano debutó con la selección mayor (2016) gracias a Gareca.

“Gracias por todos los momentos vividos, Ricardo Gareca y cuerpo técnico. El Perú siempre será su casa”, manifestó André Carrillo en su redes. Y tiene razón: Perú siempre será su casa.

Los datos

Despedida. Gareca dará una conferencia de prensa el martes en un hotel de la capital.