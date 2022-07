[En Vivo] Melgar vs. Sporting Cristal: hora y canal de TV para ver el partido de la Liga 1

VER AQUÍ Melgar vs. Sporting Cristal EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, domingo 17 de julio, a partir de las 3.15 p.m. (hora peruana) por la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022. El enfrentamiento entre rojinegros y celestes se disputará en el estadio Monumental de la UNSA y será transmitido por la señal de Gol Perú. Además, puedes seguir todas las incidencias de este y todos los partidos de hoy a través de la web de La República Deportes.

Melgar vs. Sporting Cristal: ficha del partido

Partido Melgar vs. Sporting Cristal ¿Cuándo ver? Hoy, domingo 17 de julio ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde? Monumental de la UNSA ¿En qué canal? Gol Perú

Melgar vs. Sporting Cristal: la previa

De poder a poder. Melgar y Sporting Cristal disputarán el duelo más atractivo de la segunda fecha del Torneo Clausura. El Dominó viene de consagrarse el Apertura y se medirá ante su único escolta en la tabla acumulada.

Los dirigidos por Pablo Lavallé buscarán ampliar su registro de 11 partidos sin conocer la derrota (10 triunfos y 1 empate). En su última presentación se impusieron por 1-0 ante Carlos Mannucci en Trujillo.

Por su parte, el conjunto comandado por Roberto Mosquera se estrenó en el segundo certamen del año con una sufrida victoria 4-3 ante Sport Huancayo. Los rimenses se perfilan como uno de los candidatos para pelearle el título a los arequipeños.

PUEDES VER: Prensa argentina revela que Perú estaría interesado en exentrenador del Real Madrid

Melgar vs. Sporting Cristal: posibles alineaciones

Melgar: Carlos Cáceda, Leonel Galeano, José Luján, Matías Lazo, Paolo Reyna, Alexis Arias, Walter Tandazo, Pérez Guedez, Kevin Quededo, Luis Iberico y Bernardo Cuesta.

Sporting Cristal: Alejandro Duarte, Johan Madrid, Rafael Lutiger, Omar Merlo, Nilson Loyola, Jesús Castillo, Horacio Calcaterra, Martín Távara, Diego Buonanotte, Alejandro Hohberg e Irven Ávila.

Melgar vs. Sporting Cristal: últimos enfrentamientos

Melgar vs. Sporting Cristal: hora

En horario peruano, el duelo entre Melgar vs. Sporting Cristal iniciará a las 3.30 p. m. Revisa AQUÍ la guía de horarios:

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

¿Qué canal transmite Melgar vs. Sporting Cristal?

La señal encargada de televisar el encuentro Melgar vs. Sporting Cristal será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de los cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque Melgar vs. Sporting Cristal, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo seguir Melgar vs. Sporting Cristal ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Melgar vs. Sporting Cristal por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Melgar vs. Sporting Cristal?

El estadio Monumental de la UNSA de Arequipa será la plaza que albergará el duelo entre Melgar vs. Sporting Cristal. Dicho reciento fue inaugurado el 11 de noviembre de 1993 y cuenta con una capacidad para 60.000 espectadores.