[EN VIVO] Ecuador vs. Colombia HOY: ¿a qué hora ver partido por la Copa América Femenina 2022?

MIRA AQUÍ EN VIVO Ecuador vs. Colombia | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 4 de la Copa América Femenina 2022 hoy domingo 17 de julio. El duelo iniciará a las 7.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de DirecTV Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Ecuador vs. Colombia: ficha del partido

Partido Ecuador vs. Colombia ¿Cuándo juegan? Domingo 17 de julio ¿A qué hora? 7.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Pascual Guerrero ¿En qué canal? DirecTV Sports

Ecuador vs. Colombia: posibles alineaciones

Ecuador: Andrea Morán; Kerlly Real, Suamy Fajardo, Ligia Moreira, Erika Gracia, Danna Pesántez; Joselyn Espinales, Nicole Charcopa, Karen Flores, Ámbar Torres y Nayely Bolaños.

Colombia: Catalina Pérez; Mónica Ramos (Carolina Arias), Jorelyn Carabalí, Daniela Arias, Manuela Vanegas; Daniela Montoya, Liana Salazar, Catalina Usme, Linda Caicedo; Leicy Santos, Mayra Ramírez.

¿A qué hora juegan Ecuador vs. Colombia EN VIVO?

El partido entre Ecuador vs. Colombia EN VIVO por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa América Femenina desde las 7.00 p. m. (hora peruana). Conoce el horario según tu zona de ubicación:

Bolivia: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Ecuador vs. Colombia EN VIVO?

La transmisión internacional de Ecuador vs. Colombia EN VIVO estará a cargo del canal DirecTV Sports. En algunos países, se podrá ver por su canal secundario DirecTV Sports+.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver Ecuador vs. Colombia por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Ecuador vs. Colombia por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal DirecTV Sports. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.