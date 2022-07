¿A qué hora juegan Cerro Porteño vs. 12 de Octubre EN VIVO por el Torneo Clausura de Paraguay?

Cerro Porteño vs. 12 de Octubre EN VIVO se enfrentan desde las 5.30 p. m. (hora peruana) y 6.30 p. m. (horario paraguayo), por el inicio del Torneo Clausura 2022. El encuentro se llevará a cabo en el estadio General Pablo Rojas, con transmisión vía Tigo Sports. Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, ingresa a la cobertura ONLINE de La República Deportes e infórmate acerca de las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado y los videos de goles.

Cerro Porteño vs. 12 de Octubre: ficha del partido

Partido Cerro Porteño vs. 12 de Octubre ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 17 de julio ¿A qué hora? 5.30 p. m. (Perú), 6.30 p. m. (Paraguay) ¿Dónde? Estadio General Pablo Rojas ¿En qué canal? Tigo Sports

¿A qué hora juegan Cerro Porteño vs. 12 de Octubre?

Paraguay: 6.30 p. m.

Colombia: 5.30 p. m.

Ecuador: 5.30 p. m.

México: 5.30 p. m.

Perú: 5.30 p. m.

Bolivia: 6.30 p. m.

Chile: 6.30 p. m.

Venezuela: 6.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.30 p. m.

Argentina: 7.30 p. m.

Brasil: 7.30 p. m.

Uruguay: 7.30 p. m.

España: 12.30 a. m. (lunes 18).

Cerro Porteño quiere sacarse el clavo por su mal primer semestre de este 2022 cuando debute en casa ante 12 de Octubre por el Torneo Clausura. El club azulgrana quedó algo lejos del título en el Apertura y fue vapuleado en octavos de final de la Copa Libertadores, por lo cual intentará cerrar bien la temporada con este nuevo certamen.

Uno de los jugadores que también esperan cobrarse una revancha personal en el Ciclón es el boliviano Marcelo Martins. El experimentado delantero de la Verde llegó con el cartel de goleador, pero hasta el momento solo lleva tres tantos en 20 juegos a nivel local e internacional.

El elenco itaugüeño, por su parte, viene de ser colero en la última campaña y, aunque no está entre los dos últimos lugares del promedio anual, debe preocuparse por empezar a mejorar sus resultados para no sufrir complicaciones con el descenso en las próximas fechas.

El último partido entre ambos clubes fue victoria por la mínima para los cerristas. Foto: Cerro Porteño

¿Qué canal transmite Cerro Porteño vs. 12 de Octubre?

En Paraguay, la televisación del Cerro Porteño vs. 12 de Octubre estará a cargo de Tigo Sports, canal que cuenta con los derechos de transmisión de la liga local.

¿Cómo ver Cerro Porteño vs. 12 de Octubre por internet?

Si no quieres perderte el Cerro Porteño vs. 12 de Octubre por internet, ingresa a la página web de Tigo Sports y regístrate con tu número de cliente para disfrutar de su contenido gratis (solo Paraguay). En caso no tengas acceso a esta plataforma, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Cerro Porteño vs. 12 de Octubre

Cerro Porteño: Jean Paulo Fernandes; Albero Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte y Alan Rodríguez; Fernando Ovelar, Robert Piris Da Motta, Rafael Carrascal y Federico Carrizo; Braian Samudio y Marcelo Moreno Martins.

12 de Octubre: Agustín Silva; Víctor Dávalos, Danilo Ortiz, Paulo César da Silva y Rodrigo Alborno; Gustavo Velázquez, Aldo Vera, Víctor Cáceres y Carlos Silva; Luis Fernández y Marcos González.

Últimos partidos de Cerro Porteño vs. 12 de Octubre

12 de Octubre 0-1 Cerro Porteño | 18.06.22

Cerro Porteño 2-0 12 de Octubre | 01.04.22

Cerro Porteño 1-0 12 de Octubre | 28.11.21

12 de Octubre 0-1 Cerro Porteño | 12.09.21

Cerro Porteño 0-1 12 de Octubre | 23.06.21.

¿Dónde juegan Cerro Porteño vs. 12 de Octubre?

El estadio General Pablo Rojas, conocido popularmente como ‘La Nueva Olla’, será el escenario para el duelo. Este recinto se ubica en la ciudad de Asunción, posee un aforo para 46.000 espectadores y es propiedad del Club Cerro Porteño.