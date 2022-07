DT de la selección peruana: ¿quién será el elegido?

La negativa de Ricardo Gareca activó el plan B de la FPF, ese que según Agustín Lozano, presidente de la FPF, no existía. Mientras el ‘Tigre’ alista maletas para volver a Lima solo para despedirse del Perú a través de una conferencia de prensa y llevarse todas sus cosas, en Videna buscan su reemplazo.

Sebastián Beccacece fue el nombre que más sonó desde que se comenzó a hablar sobre la no continuidad del ‘Tigre’. El estratega de Defensa y Justicia de la Liga Profesional aseguró que no seguirá en el equipo una vez que finalice su contrato (octubre). “Si bien era cómodo irme ahora porque tengo los motivos, voy a respetar el contrato y me voy a ir en paz”, dijo. Sin embargo, no es el único nombre en la lista. Jorge Sampaoli también aparece en ella, gracias a su pasado y conocimiento del fútbol peruano (Juan Aurich, Sport Boys, Bolognesi y Sporting Cristal). El estratega argentino hace unos días dejó de dirigir al Olympique de Marsella de la liga francesa.

Y si alguien pidió a un peruano como posibilidad, pues ese es Juan Reynoso, quien triunfó en la Liga MX con el Puebla y Cruz Azul, incluso fue campeón con este último equipo para cortar la sequía de 23 años de la Máquina Cementera sin lograr alzar el trofeo del torneo azteca. Actualmente, no tiene equipo. Nolberto Solano es el que tiene menos fuerza pero sus años trabajando al lado de Gareca no son en vano.

Al parecer no son los únicos, pues en las últimas horas Hernán Crespo fue uno de las sorpresas en la nómina. El argentino dirige a Al-Duhail SC de la Liga de fútbol de Qatar. En su registro de clubes está Banfield, Defensa y Justicia y Sao Paulo. ¡Que se tome la mejor decisión!

La palabra

Alfredo Honores

“Me gustan Reynoso y Mosquera, pero es importante cómo te acompañas”.