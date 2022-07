Presidente de Atlético Grau minimizó la no renovación de Gareca: “No es un fracaso”

Para tristeza de muchos hinchas peruanos, Ricardo Gareca no continuará de manera oficial al mando de la selección peruana. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) no llegó a un acuerdo con el ‘Tigre’ durante las negociaciones que se realizaron en Argentina. Uno de los encargados de obtener la firma del ‘Flaco’ fue Arturo Ríos, presidente del club Atlético Grau, quien llegó a territorio peruano tras el no del estratega.

El miembro del directorio de la FPF fue asediado por los medios de comunicación que esperaban en las afueras del aeropuerto Jorge Chávez. En primera instancia, se esperaba que Agustín Lozano se pronunciara, pero salió por una puerta alterna a la cual los periodistas no tenía acceso.

Momentos después, Arturo Ríos apareció y evitó dar declaraciones ante los micrófonos de los periodistas. En medio de tanta insistencia, el directivo soltó la siguiente frase: “No hay un fracaso de nada”, expresó.

Ríos evitó dar más detalles sobre las negociaciones con Ricardo Gareca y señaló que habrá canales oficiales donde se brindará toda la información debida sobre lo sucedido con el ‘Tigre’ sustentando que estos temas “son cuestiones confidenciales”.

Mira las declaraciones de Arturo Ríos sobre la no renovación de Ricardo Gareca

Agustín Lozano evadió a la prensa tras regresar de Argentina

Agustín Lozano era esperado por la prensa para que respondiera sobre las negociaciones que fracasaron con Ricardo Gareca. El presidente de la FPF no se llegó a reunir con el ‘Tigre’. Para evitar preguntas, salió por una puerta alterna.