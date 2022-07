Melgar se retiraría de la FPF si Juan Carlos Oblitas deja su cargo, según Diego Rebagliati

La ola de críticas hacia la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por la pésima gestión en las negociaciones para conseguir la continuidad de Ricardo Gareca podría transformarse en acciones concretas por parte de sus colaboradores. Melgar de Arequipa, ganador del Torneo Apertura, habría amenazado con retirarse de la comisión que integra en la institución si al ‘Tigre’ le sigue la salida del director deportivo Juan Carlos Oblitas.

Así lo dio a conocer el comentarista deportivo Diego Rebagliati. “Se puso en contacto conmigo la gente de Melgar. Ellos forman parte de la comisión de la organización de la liga y de menores. Esto lo hicieron para tratar de cambiar las cosas desde adentro en coordinación con Oblitas y Bonillo”, sostuvo el exdirigente en el programa “Al ángulo”, de Movistar Deportes.

“Ellos (FPF) les pidieron que participen. Si Oblitas no continúa en la FPF, Melgar no va a continuar siendo parte de estas comisiones. Más allá de lo de Ricardo Gareca (ellos no se meten en las decisiones respecto a la selección mayor porque no son parte del directorio), sí les interesan los cambios profundos que se están haciendo y para ellos es fundamental que se quede Oblitas”, agregó Rebagliati.

Alianza, Universitario y Cienciano critican a la FPF

Este sábado, a través de un comunicado conjunto publicado en sus redes sociales, los clubes Alianza Lima, Universitario y Cienciano lamentaron el fin de la era de Ricardo Gareca arremetieron contra la federación por el “incierto panorama” en el que queda el balompié nacional.

“La pésima gestión de la FPF en la negociación con el entrenador Ricardo Gareca ha expuesto de manera vergonzosa, a nivel nacional e internacional, a la institución que rige nuestro fútbol. (...) Es nuestra responsabilidad advertir sobre el grave riesgo que corre nuestro fútbol por culpa de la FPF, cuya mala planificación nos ha sumido en un incierto panorama”, se lee en el pronunciamiento.