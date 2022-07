Kimberly García: “Soñé con esto desde pequeña”

El trabajo silencioso de Kimberly García continúa cosechando triunfos. Quién no recuerda aquella jovencita de 22 años que, tras ocupar el puesto 14 en los 20 km de marcha en los Juegos Olímpicos de Río 2016, meditaba la posibilidad de dar un paso al costado y dejar el deporte que la apasiona por la falta de apoyo de la empresa privada. “Voy a pensar muy bien si voy a continuar. En mi país, a veces el deporte no es muy apoyado y puede ser que no siga. No sé si voy a continuar. Motivación tengo de sobra, me falta el apoyo”, confesó y la ayuda comenzó a llegar a pocos.

Hoy, con 28 años, Kimberly no decepciona y cumple sus más anhelados sueños. Cuando inició su preparación para el Mundial de Atletismo en Oregón 2022, no solo estaba enfocada en él, pues su menta ya estaba en los Juegos Olímpicos París 2024. “Sí estoy apuntando a París, pero estoy yendo de a poco. Este año tengo muchas competencias, estoy enfocada en el Mundial en Oregón, luego finalizaríamos con los juegos Sudamericanos (Asunción). El 2023 evaluaremos lo que tendremos y el objetivo grande serán los Juegos de París”, resaltó antes de partir hacia un nuevo objetivo y lo cumplió.

A paso de gigante

En un día histórico para el deporte peruano, la huancaína escribió su nombre en los torneos internacionales. Brilló y confirmó que vale oro al quedar primera en la prueba de 20 km en marcha femenina en el campeonato del mundo de atletismo que se desarrolla en Oregón (Estados Unidos).

García empezó la carrera con un gran arranque y siempre en el pelotón principal. Con el pasar de los minutos, se apoderó del primer lugar hasta llegar a la meta de la competencia con un tiempo de 1:26.58, récord nacional.

En acción. García concentrada en plena competencia. Recibió el aliento de los peruanos. Foto: EFE

Aunque no era considerada una de las grandes favoritas, la peruana lanzó su ataque definitivo a cinco kilómetros del final para lograr este histórico triunfo alentado por hinchas peruanos que se apostaron en las calles donde se llevó a cabo la carrera.

Sobre el circuito del Bulevar Martin Luther King Jr. de Eugene (Oregón, EEUU), la peruana fue la mejor y logró 33 segundos de ventaja sobre la polaca Katarzyna Zdzieblo, que le arrebató la plata en el último kilómetro a la china Shijie Qieyang, subcampeona en Doha 2019, que acreditó 1h 27:56.

“Estoy muy feliz y orgullosa de mí misma. He trabajado duro, esperando estar en un buen lugar. No ha sido fácil, pero soy una luchadora. He estado concentrada en mi meta de conseguir una medalla”, dijo a los medios que la esperaban en la meta.

García detalló que, a partir del kilómetro quince, su entrenador le dijo que aumentara el ritmo. “Me dije que era ahora o nunca. En el último kilómetro, lo di todo para romper mi récord nacional. He soñado con esta medalla desde que era pequeña. Quiero dedicarla a todos los peruanos. Estarán muy orgullosos. Esta es la primera medalla para nosotros (Perú) en unos mundiales y espero que no sea la última”, aseguró en medio de lágrimas nuestra campeona, que también está inscrita en la prueba de 35 kilómetros en marcha.

Unidos. El abrazo de la medallista de oro con su entrenador Andrés Chocho de Ecuador. Foto: difusión

Kimberly ha sido la única nacional en sumar puntos en este evento con su puesto 7 en Londres 2017, el que era el mejor puesto peruano en la historia de los mundiales. Y ella misma se encargó de superarlo. Y es que ha nacido para brillar con luz propia.

PUEDES VER: Expresidente de Universitario se corona subcampeón en mundial de Atletismo

Sabías que..

En competencia. En la prueba 20 km de marcha hombres, César Rodríguez (1h20min59s) finalizó entre los 10 mejores y Luis Henry Campos fue 41° con un tiempo de 1h34min2s.

Más peruanos. Jovana de la Cruz, Soledad Torre y Aydee Loayza competirán en maratón.