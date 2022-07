Gianluca Lapadula a Ricardo Gareca: “Gracias por cada consejo que me diste”

Ricardo Gareca viajó en el 2016 a Italia para visitar al entonces goleador de la Serie B del país europeo, Gianluca Lapadula, a fin de que se integre a la Bicolor. La respuesta que recibió en un inicio por parte del jugador fue un “no”, ya que estaba por darse su convocatoria con la Azzurra para disputar partidos amistosos.

No obstante, el entrenador argentino siempre lo tuvo en el radar de la selección peruana y en el 2020 se dio el tan anhelado “sí” del atacante. Ahora, tras conocerse la salida de Gareca de la Blanquirroja, el delantero emitió palabras de agradecimiento hacia el DT.

PUEDES VER: Presidentes de dos clubes norteños habrían negociado la renovación de Ricardo Gareca

Luego de que se supiera que la reunión entre el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, y Ricardo Gareca concluyó con el final del ciclo del director técnico argentino al frente de la selección peruana; muchos personajes ligados al balompié nacional le han mostrado su gratitud por lo conseguido durante los últimos siete años.

“Si hoy me siento afortunado por ser parte de la hermosa familia de la selección peruana, es en gran medida gracias a ti. Viniste personalmente a Italia y me recibiste con los brazos abiertos en el Perú cuando me uní a la Blanquirroja”, colocó en un inicio el ‘Bambino’.

“Antes de descubrir el gran entrenador que eres, debo decir que siempre vi en ti (a) una gran persona. Gracias por cada consejo que me diste y por cada palabra que me has dedicado. ¡Con gran afecto, agradezco también a todo el comando técnico que siempre nos apoyó tanto! ¡Gracias totales, profe!”, concluyó Gianluca Lapadula en su cuenta personal de Instagram.