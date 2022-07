[En Vivo] Vélez Sarsfield vs. River Plate: fecha, hora y canal del encuentro por la Liga Argentina

Vélez Sarsfield vs. River Plate EN VIVO se juega este domingo 17 de julio a las 6.30 p. m. (hora peruana), por la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol Argentino 2022. El encuentro se disputará en el Estadio José Amalfitani y tendrá transmisión de ESPN y Star Plus. Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión del fútbol argentino por internet vía live streaming en La República Deportes.

Vélez Sarsfield vs. River Plate: ficha del partido

Partido Vélez Sarsfield vs. River Plate Fecha Domingo 17 de julio Hora 6.30 p. m. (hora de Perú), 8.30 p. m. (hora de Argentina) Canal ESPN y Star Plus Lugar Estadio José Amalfitani

¿A qué hora juegan Vélez Sarsfield vs. River Plate?

Vélez Sarsfield vs. River Plate se medirán a la 6.30 p. m. en el Estadio José Amalfitani. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú: 6.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Estados Unidos: 7.30 p. m. (ET) / 4.30 p. m. (PT)

Colombia: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

Chile: 7.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (lunes 18)

¿En qué canal ver el partido Vélez Sarsfield vs. River Plate?

Los siguientes canales transmitirán el choque Vélez Sarsfield vs. River Plate EN DIRECTO por la Superliga Argentina 2022, según donde te encuentres:

Perú: ESPN, Star Plus.

Colombia: ESPN, Star Plus.

Ecuador: ESPN, Star Plus.

Venezuela: ESPN, Star Plus.

Bolivia: ESPN, Star Plus.

Paraguay: ESPN, Star Plus.

Chile: ESPN, Star Plus.

Argentina: ESPN Premium, Star Plus.

Uruguay: ESPN, Star Plus.

México: Star+, Fanatiz Mexico

Estados Unidos: Paramount+, TyC Sports Internacional.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Vélez Sarsfield vs. River Plate?

Para acceder a Star Plus y ver el Vélez Sarsfield vs. River Plate debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Vélez Sarsfield vs. River Plate ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Vélez Sarsfield vs. River Plate por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. De no poder ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Vélez Sarsfield vs. River Plate: últimos encuentros

Vélez Sarsfield vs. River Plate: posibles alineaciones

Vélez Sarsfield : Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Diego Godín, Diego Gómez, Francisco Ortega; Lucas Janson, Nicolás Garayalde, Maximo Perrone, Luca Orellano; Walter Bou, Lucas Pratto.

: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Diego Godín, Diego Gómez, Francisco Ortega; Lucas Janson, Nicolás Garayalde, Maximo Perrone, Luca Orellano; Walter Bou, Lucas Pratto. River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Jonathan Maidana, David Martínez, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Bruno Zuculini, Agustín Palavecino; Santiago Simón, Lucas Beltrán, Esequiel Barco.

Vélez Sarsfield vs. River Plate: cuotas del encuentro

Las casas de apuestas ponen a River Plate como favorito de cara al duelo. Revisa aquí las cuotas de ganancia para el cotejo de la Liga Profesional de Fútbol 2022.

Betsson: gana Vélez Sarsfield (3,05) | empate (3,15) | gana River Plate (2,32)

Inkabet: gana Vélez Sarsfield (3,20) | empate (3,20) | gana River Plate (2,38)

Doradobet: gana Vélez Sarsfield (3,14) | empate (3,20) | gana River Plate (2,33)

Meridianbet: gana Vélez Sarsfield (3,05) | empate (3,03) | gana River Plate (2,287)

Te Apuesto: gana Vélez Sarsfield (3,10) | empate (3,15) | gana River Plate (2,30)

¿Dónde juegan Vélez Sarsfield vs. River Plate?

El encuentro entre Vélez Sarsfield vs. River Plate se jugará en el Estadio José Amalfitani, ubicado en el barrio de Liniers, Buenos Aires, Argentina. El recinto deportivo fue inaugurado el 22 de abril de 1951 y tiene capacidad para 49.540 espectadores.

Tabla acumulada de la Liga Profesional Argentina