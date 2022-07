¿Dónde ver EN VIVO Universitario vs. San Martín por el Torneo Clausura de la Liga 1 2022?

Universitario vs. San Martín EN VIVO se enfrentan por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2022 a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Monumental. El encuentro será televisado por GolPerú.

Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión del cotejo del fútbol peruano vía live streaming en la web de La República Deportes.

Universitario vs. San Martín: ficha del partido

Universitario vs. San Martín Liga 1 2022-Torneo Clausura ¿Cuándo juegan? Sábado 16 de julio ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde? Estadio Monumental ¿Canal? GolPerú.

San Martín y Universitario se enfrentarán en la segunda jornada del Torneo Clausura 2022. El partido será en el Monumental de Ate y los cremas buscarán su primera victoria en el certamen.

El cuadro de Santa Anita quiere dejar atrás el mal debut tras la goleada por 4-0 ante Binacional y buscará el triunfo ante los cremas, que vienen de empatar frente a Cantolao.

El equipo dirigido por Víctor Rivera necesita los tres puntos para salir de la zona de descenso de la tabla acumulada. Mientras tanto, la ‘U’ urge de una victoria para luchar por el título.

¿A qué hora juegan Universitario vs. San Martín?

El partido de la Liga 1 2022 del Torneo Clausura entre Universitario vs. San Martín iniciará a las 3.30 p. m. (hora de Perú).

¿Qué canal transmite Universitario vs. San Martín?

La señal encargada de televisar el encuentro Universitario vs. San Martín será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque Universitario vs. San Martín, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo seguir Universitario vs. San Martín ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Universitario vs. San Martín por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2022