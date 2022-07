¿A qué hora ver Cartaginés vs. Herediano EN VIVO por la Supercopa de Costa Rica?

Cartaginés vs. Herediano EN VIVO se enfrentan en el Estadio Nacional de Costa Rica, a partir de las 7.00 p. m. (hora costarricense) y 8.00 p. m. (hora peruana), por la Supercopa de Costa Rica 2022. El duelo irá por la señal de FUTV, pero también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes, con el minuto a minuto en este y otros partidos de hoy, así como las formaciones iniciales y el marcador actualizado.

Cartaginés vs. Herediano: ficha del partido

Partido Cartaginés vs. Herediano ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 16 de julio ¿A qué hora? 7.00 p. m. (Costa Rica), 8.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Nacional de Costa Rica ¿En qué canal? FUTV

¿A qué hora juegan Cartaginés vs. Herediano?

En Costa Rica, el Cartaginés vs. Herediano empezará a las 7.00 p. m. (8.00 p. m. de Perú). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Costa Rica: 7.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

México: 8.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (domingo 17).

¿Qué canal transmite Cartaginés vs. Herediano?

En la TV costarricense, el juego Cartaginés vs. Herediano irá por la señal de FUTV, canal que cuenta con los derechos de la mayoría de encuentros en la Liga Promerica.

¿Cómo ver Cartaginés vs. Herediano por internet?

Si no quieres perderte esta definición de la Supercopa entre Cartaginés vs. Herediano, sintoniza la señal de FUTV Premium (solo para Costa Rica) por internet. En caso no tengas acceso a este servicio, puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de Cartaginés vs. Herediano

Herediano 1-1 Cartaginés | 21.06.22

Cartaginés 1-0 Herediano | 19.0.22

Herediano 4-1 Cartaginés | 30.04.22

Cartaginés 1-0 Herediano | 20.02.22

Cartaginés 0-1 Herediano | 31.01.21.

Alineaciones probables de Cartaginés vs. Herediano

Cartaginés: Kevin Briceño; José Luis Quiros, José Gabriel Vargas, Carlos Barahona, Daniel Chacón; Víctor Murillo, Michael Barrantes, Jeikel Venegas; Allen Guevara, Dylan Flores y Marcel Hernández.

Herediano: Bryan Segura, Orlando Galo, Diego González, Jefferson Brenes, Yordi Hernández, Brandon Bonilla, Yendrick Ruiz, Yetsin Tejeda, Anthony Contreras, John Jairo Ruiz y Rawy Rodríguez.

¿Dónde juegan Cartaginés vs. Herediano?

El escenario que albergará esta Supercopa de Costa Rica será el Estadio Nacional de Costa Rica, recinto deportivo ubicado en la ciudad de San José, con capacidad para más de 35.000 espectadores.