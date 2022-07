¿Cómo ver Atlas vs. Cruz Azul EN VIVO por el Torneo Apertura de la Liga MX 2022?

Atlas vs. Cruz Azul EN VIVO se enfrentan a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana y mexicana), en el Estadio Jalisco, por la fecha 2 del Torneo Apertura en la Liga MX 2022. El encuentro irá por las señales de TUDN, Canal 5, Azteca 7 y Afizzionados, pero también puedes seguir el minuto a minuto desde la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las alineaciones confirmadas y el marcador actualizado de este y otros partidos de hoy.

Atlas vs. Cruz Azul: ficha del partido

Partido Atlas vs. Cruz Azul ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 16 de julio ¿A qué hora? 5.00 p. m. (Perú y México) ¿Dónde? Estadio Jalisco ¿En qué canal? TUDN, Canal 5, Azteca 7, Afizzionados

¿A qué hora juegan Atlas vs. Cruz Azul?

En México y Perú, el juego Atlas vs. Cruz Azul empezará a las 5.00 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

México: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (domingo 17).

El vigente bicampeón Atlas busca su primer triunfo en esta nueva temporada de la Liga MX ante el Cruz Azul, equipo ante el cual hace no mucho se enfrentó por la definición de un título. En cuadro rojinegro solo tiene un punto y se encuentra, de momento, fuera de zona de clasificación a la liguilla.

En la fecha previa, los zorros sufrieron a un Toluca endiablado en su casa, que a los 15 minutos ya ganaba 3-0. Aunque más adelante lograron ponerse 3-2, no les alcanzó el tiempo para empatar, pese a que su rival jugó con uno menos el último cuarto de hora.

La Supercopa de la Liga MX fue para el equipo cementero. Foto: Cruz Azul

La Máquina, por su parte, no pudo como local contra Pachuca y cedió los tres puntos. El cuadro cementero se mantiene en el noveno lugar de la tabla con tres unidades, todavía dentro de los clasificados para la siguiente fase, pero lejos del pase directo a cuartos de final.

Atlas y Cruz Azul disputaron a fines de junio la primera edición de la Supercopa de México. Luego de empatar 2-2 en los 90 minutos reglamentarios, la fortuna le sonrió a los de Diego Aguirre para vencer 4-3 en los penales.

¿Qué canal transmite Atlas vs. Cruz Azul?

En la televisión mexicana y estadounidense, estos son los canales que emitirán el Atlas vs. Cruz Azul:

México: Canal 5, Azteca 7, TUDN, Afizzionados

Estados Unidos: TUDN USA, Univisión.

¿Cómo ver Atlas vs. Cruz Azul por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Atlas vs. Cruz Azul por internet, puedes sintonizar las páginas web de Azteca 7, Afizzionados (con suscripción) o la aplicación de TUDN. En caso no tengas acceso a ninguno de estos servicios,

Formaciones probables de Atlas vs. Cruz Azul

Atlas: José Abella, Emmanuel Aguilera, Hugo Nervo, Anderson Santamaría, Aníbal Chalá; Luis Reyes, Aldo Rocha, Edgar Zaldívar; Julio Furch y Jesús Ocejo.

Cruz Azul: Sebastián Jurado; Alejandro Mayorga, Juan Escobar, Luis Abram, Julio Domínguez; Rafael Baca, Erik Lira, Christian Tabó, Uriel Antuna; Ángel Romero, Santiago Giménez.

Últimos partidos de Atlas vs. Cruz Azul

Atlas 2-2 Cruz Azul | 26.06.22

Cruz Azul 1-0 Atlas | 02.04.22

Atlas 0-0 Cruz Azul | 19.10.21

Cruz Azul 3-2 Atlas | 20.03.21

Atlas 1-0 Cruz Azul | 05.09.20.

¿Dónde juegan Atlas vs. Cruz Azul?

El escenario de este compromiso será el Estadio Jalisco, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Guadalajara, con capacidad para albergar a más de 55.000 espectadores.