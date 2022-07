Rinaldo Cruzado y su dura confesión sobre su salida de Alianza: “Estuve llorando en mi carro”

Rinaldo Cruzado es un futbolista identificado con Alianza Lima y que ha ganado una gran cantidad de títulos con dicho equipo. Sin embargo, su último año en el club no fue el mejor, ya que fue parte del plantel íntimo que descendió deportivamente en el 2020.

Ante ello, la dirigencia decidió no renovarle el contrato al volante nacional, lo cual le provocó una profunda tristeza. “Algo que me duele es haber salido el año siguiente de Alianza. Eso no te lo voy a negar, que me hayan dicho ‘no te quedas’. Me lo dicen un 23 de diciembre”, reveló durante una entrevista en el programa de YouTube de Luis ‘Cuto’ Guadalupe.

“Me dijeron: ‘Mira, no vamos a contar más contigo’. Y, bueno, venía llorando en el carro porque son momentos que no te esperas, más allá de lo que había pasado. Te imaginas que podría pasar, pero siempre tienes la ilusión de que te den esa oportunidad”, agregó.

Finalmente, ‘Ri’ indicó que mantiene la esperanza de volver al equipo victoriano para retirarse. “Siempre he tenido la ilusión de volver a Alianza y tener esa oportunidad de retirarme en el club del cual soy hincha”.

Rinaldo Cruzado explicó la pésima campaña de Alianza Lima en el 2020

Por otro lado, Rinaldo Cruzado trató de explicar los motivos por los que Alianza Lima tuvo un pésimo rendimiento en la temporada 2020.

“En Alianza Lima no está cualquiera. Ese 2020 fue un año muy atípico, pasaron muchas cosas en todo ese proceso. El hecho de haber ganado muchos años también. Eso como que en algún momento nos mareó. Cuando nos dimos cuenta y quisimos reaccionar, ya no pudimos”, contó.