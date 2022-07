¿Cómo ver América vs. Chelsea EN VIVO vía TUDN por amistoso de FC Series 2022?

América vs. Chelsea EN VIVO se enfrentan este sábado 16 de julio, desde las 9.00 p. m. (hora peruana y mexicana), por amistoso internacional FC Series 2022. El encuentro se llevará a cabo en el Allegiant Stadium (Nevada) con transmisión de TUDN. Para que no te pierdas este cotejo, ingresa a la web de La República Deportes y sigue la cobertura ONLINE minuto a minuto, con los onces titulares y el marcador actualizado.

América vs. Chelsea: ficha del partido

Partido América vs. Chelsea ¿Cuándo juegan? Sábado 16 de julio ¿A qué hora? 9.00 p. m. (Perú y México) ¿Dónde? Allegiant Stadium ¿En qué canal? TUDN

¿A qué hora juegan América vs. Chelsea?

En México y Perú, el duelo América vs. Chelsea se podrá seguir a partir de las 9.00 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

México: 9.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Perú: 9.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

España: 4.00 a. m. (domingo 17).

América de México iniciará su participación en la FC Series 2022 nada menos que ante el poderoso Chelsea de la Premier League. El encuentro amistoso se jugará en Nevada, Estados Unidos.

El elenco mexicano llega a este cotejo luego de haber ganado su último partido frente al Toluca por el Torneo Apertura. En el último minuto, Richard Sánchez marcó el tanto del triunfo para que los azulcremas sumen su primera victoria del certamen.

América empató en el Azteca y sigue sin ganar en el torneo mexicano. Foto: Twitter Club América

El cuadro blue, por su parte, viene desarrollando su pretemporada y planea sus fichajes de cara a la siguiente temporada. Raheem Sterling es la contratación más llamativa de los londinenses, que dejaron ir a su delantero Romelu Lukaku.

Esta será la segunda vez que Chelsea y América se enfrenten entre sí. En el 2009, disputaron la World Football Challenge, choque que terminó con los ingleses imponiéndose por 2-0.

¿Qué canal transmite América vs. Chelsea?

En México, la señal principal para ver el juego América vs. Chelsea será el canal TUDN.

Argentina: DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

México: TUDN, El Nueve

Perú: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

Estados Unidos: TUDN USA.

¿Cómo ver América vs. Chelsea por internet?

Si no quieres perderte la transmisión del América vs. Chelsea por internet, sintoniza la señal de ViX, servicio de streaming que incluye en su programación cotejos del fútbol mexicano (solo en México y Estados Unidos). En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde sintonizar América vs. Chelsea vía TUDN?

Estas son las señales que deberás sintonizar de acuerdo al operador que tengas contratado para ver el América vs. Chelsea por la señal de TUDN

TUDN

Sky: canal 547 (SD), canal 1547 (HD).

IZZI: canal 501 (SD), canal 890 (HD).

UTDN

Sky: canal 551 (SD), canal 1551 (HD).

IZZI: canal 502 (SD).

¿Dónde juegan América vs. Chelsea?

El escenario de este compromiso será el Allegiant Stadium de Nevada, Estados Unidos. Este recinto deportivo cuenta con capacidad para 65.000 espectadores.