De campeonar con 2 clubes argentinos a dedicarse a la agricultura: ¿qué fue de ‘Malingas’ Jiménez?

Desde el pueblo de Malingas surgió un centro delantero que fue cosechando logros en el fútbol peruano y fue apodado con el nombre de su tierra natal. Estos éxitos los llegó a replicar en el extranjero, donde pudo coronarse campeón en dos ocasiones. Ahora, retirado del balompié, pasas sus días cultivando mangos y limones. Conoce qué fue de Roberto Jiménez.

Carrera de ‘Malingas’ Jiménez

Debutó en el 2003 con Alianza Atlético, escuadra en la que estuvo hasta el 2006. Con los de Sullana se convirtió en el artillero, consiguiendo así el reconocimiento de goleador del Torneo Descentralizado en el 2005. Estas actuaciones lo llevaron a ser fichado por un club argentino.

Campeón en Argentina con San Lorenzo y Lanús

Con la escuadra blaugrana, ‘Malingas’ coincidió con reconocidos jugadores como Andrés Silvera, Gastón Fernández y un veinteañero Ezequiel Lavezzi. Al año siguiente, en el 2007, campeonó el Torneo Clausura de la liga argentina. Jugó 30 partidos y anotó 10 goles, por lo que otra escuadra se interesó en él.

Roberto 'Malingas' Jiménez en su paso por San Lorenzo. Foto: GLR

A mediados del mismo año, el delantero vistió la camiseta de Lanús. Aunque no logró tener el mismo desempeño, sí es recordado por anotar el gol de la victoria a último minuto que le dio el Torneo Apertura al conjunto granate.

Roberto 'Malingas' Jiménez en su paso por Lanús. Foto: GLR

Retiro del fútbol

En el 2008 vuelve al fútbol peruano para jugar por Universitario de Deportes, donde disputó 47 partidos, marcó 17 tantos y obtuvo el Clausura con los cremas, que en aquel entonces eran dirigidos por Ricardo Gareca. Incluso, ‘Malingas’ ostenta el ‘título’ del jugador más caro de la ‘U’, con una cotización de 1,75 millones de euros en aquel año.

Roberto 'Malingas' Jiménez en su paso por Universitario. Foto: GLR

Luego volvió al extranjero para jugar con Godoy Cruz de Argentina, Deportes La Serena de Chile hasta de nuevo retornar a Perú, en donde defendió los colores de Sporting Cristal, César Vallejo, Unión Comercio y más, hasta que se retiró del fútbol en el 2018 con Sport Loreto, aunque él no lo considera su último club.

En entrevista con Olé de Argentina, al peruano le preguntaron sobre su retiro: “Terminé en Alianza Atlético, que es el club en el que debuté. En realidad, después fui a jugar a un club de segunda división, pero no aguanté. Estuve tres meses y me fui porque era todo muy desordenado y estaba acostumbrado a otra cosa” , afirmó.

¿A qué se dedica ahora Roberto ‘Malingas’ Jiménez?

Tras colgar los chimpunes, Roberto Jiménez dio una vuelta total a su vida, ya que regresó a la tierra que le dio su apodo en Piura, para dedicarse al cultivo de limones y mangos.

Roberto 'Malingas' Jiménez en Piura. Foto: GLR

“Ahora me dedico a ver mis cosas, mi tierra. Siembro mango, limón. Me dedico a la agricultura. Desde que me levanto voy a mi parcela, tengo 10 hectáreas de terreno, las cuales las trabajo todos los días y disfruto de mi familia y mis padres, acá en mi pueblo” , declaró el exfutbolista a Libero en enero de este año.

Roberto 'Malingas' Jiménez junto a sus padres en Piura. Foto: GLR