FPF habría decidido no llevar a Juan Carlos Oblitas a Argentina para la negociación con Gareca

Tras la negativa de Ricardo Gareca de continuar al mando de la selección peruana, salieron a la luz algunos hechos que habrían acontecido durante el proceso de negociación. Estas situaciones habrían causado que el ‘Tigre’ termine por rechazar la oferta que le propuso el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano.

Durante el último programa de ‘Al Ángulo’, el periodista Michael Succar contó que los encargados de negociar la continuidad del técnico argentino fueron los presidentes de Atlético Grau y Juan Aurich. Sin embargo, esto no sería todo, ya que el comentarista deportivo Diego Rebagliati contó que la FPF habría decidido no llevar a Juan Carlos Oblitas a Argentina para las negociaciones.

“Lo que no es un secreto, es que a Oblitas no lo quisieron llevar a Buenos Aires. Si iba, las posibilidades de acercar las partes, eran mucho mayores. Porque a Oblitas no lo quieren, ya que es el que blinda a Gareca”, contó el exdirigente.

“Ellos quieren manejar la selección y tienen todo el derecho porque los clubs los eligieron. Los que están sentados en el directorio son parte del gobierno de la federación y quieren manejar la selección porque es la línea bonita del fútbol peruano”, agregó.

Molestia de Ricardo Gareca

De acuerdo a la información del periodista de Líbero, Gustavo Peralta, el entrenador argentino se mostró ofuscado por las formas en cómo se dieron las negociaciones.